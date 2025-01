Elon Musk desata polémica por gesto similar al saludo nazi en acto de Trump (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Elon Musk desató polémica en redes sociales por un gesto que hizo en el que pareció emular un saludo nazi.

El magnate habló durante el acto celebratorio al nuevo presidente estadunidense Donald Trump, que se llevó a cabo en el Capital One Arena de Washington.

Ahí pronunció un discurso en el que dijo al magnate: "Es gracias a usted que el futuro de la civilización está garantizado".

En dos ocasiones, el dueño de Tesla se llevó la mano al pecho y levantó el brazo, lo que fue interpretado por medios internacionales como una referencia al tipo de saludos que se practicaban en el fascismo o el nazismo.

Durante la toma de posesión en el Capitolio, el también dueño de la red X estuvo al lado de otros magnates de la industria tecnológica como el director general de Google, Sundar Pichai; y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

My talk today at the Presidential Parade

pic.twitter.com/qCAxYQb7LN