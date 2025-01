CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso fin a CBP One, una app de la era Biden que daba entrada legal a casi un millón de migrantes con citas online, reportó la agencia estadunidense AP.

“A partir del 20 de enero de 2025, las funcionalidades de CBP One que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste ya no están disponibles, y las citas existentes han sido canceladas”, indica un aviso colocado en la página web del servicio.

Apenas en agosto pasado, el gobierno del presidente Joe Biden había sumado los estados de Chiapas y Tabasco a las zonas en las que los migrantes podían solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos, lo que buscaba aliviar la presión sobre el gobierno mexicano y reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar asilo.

En redes sociales circularon imágenes de personas llorando en el Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al descubrir que su cita programada para hoy había sido cancelada.

JUST IN: Migrants are currently crying after they find out their efforts to get into the nation are done for because Trump ended the CBP One App.pic.twitter.com/tVgQtxWdoW