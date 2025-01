Trump carga contra la migración, la población trans y el medio ambiente

Frente a unos invitados poco convencionales para una investidura en Estados Unidos, el ahora presidente Donald Trump pronunció este lunes 20 de enero su primer discurso en el cargo. El republicano habló de varios de los puntos más controversiales tanto de su campaña presidencial como aquellos que habían encendido la polémica los días previos a su posesión.

Estos fueron los puntos más álgidos de su alocución:

"Se detendrá toda entrada" irregular a EU: Trump lanza pugna contra la inmigración

La migración fue uno de los temas centrales del discurso de investidura de Donald Trump. El mandatario se refirió a este asunto muy temprano en el discurso y dijo que “detendrá” toda entrada irregular a Estados Unidos. Para ello, esbozó algunas medidas a las que ya se habían referido funcionarios de la Administración entrante.

El nuevo presidente de Estados Unidos afirmó que restaurará la política ‘Quédate en México’, un programa polémico que implementó en su primer gobierno. La política —cuyo nombre oficial era Protocolos de Protección a Migrantes— establecía que los solicitantes de asilo debían permanecer en México mientras se procesaban sus casos en cortes migratorias estadounidenses. Joe Biden, presidente saliente, la revocó durante su mandato.

Además, Trump afirmó que pondrá fin a la práctica que catalogó de “captura y liberación”, en una referencia a una política migratoria en la que los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera de manera irregular en Estados Unidos son liberados mientras esperan la resolución de sus casos en las cortes de inmigración.

Pero, el ahora presidente de EE. UU. fue más allá. Trump confirmó que enviará tropas a la frontera con México y declarará la emergencia nacional para contener lo que denomina como una crisis en ese punto del país.

El presidente también reiteró su objetivo de deportar a “millones y millones” de migrantes irregulares.

Como muestra de esta cruzada, la Administración Trump puso fin este mismo lunes al uso de una aplicación fronteriza llamada CBP One, que ha permitido a casi un millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos con derecho a trabajar.

Un aviso publicado el lunes en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza informaba a los usuarios que la aplicación ya no está disponible. El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas.

Trump dice adiós, nuevamente, al Acuerdo de París y anuncia programas extractivistas

Durante su discurso, anunció que se retirará una vez más del Acuerdo de París, un tratado internacional adoptado en 2015 para combatir la crisis climática, buscando limitar el aumento de la temperatura global. Una decisión que pone a Estados Unidos junto a Irán, Libia y Yemen como los únicos países del mundo fuera del pacto.

También, Trump afirmó que declarará “emergencia energética nacional” en un intento para impulsar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos.

"Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás, la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra, y lo vamos a utilizar", dijo Trump en su discurso inaugural en el Capitolio de Estados Unidos.

"Vamos a perforar, vamos a perforar", reiteró.

El presidente hizo, pues, referencia a las promesas que hizo durante su campaña y que van en contravía con los intentos de Biden de acelerar la transición ecológica.

Además, afirmó que su Administración va a “revocar el mandato de vehículos eléctricos”, otro de los programas de Biden durante sus cuatro años de mandato.

En la actualidad, Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas natural.

"Vamos a ser una nación rica de nuevo", presagió Trump. "Es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará hacerlo".

En Estados Unidos "solo hay dos sexos: masculino y femenino", afirma Trump

Por otro lado, Trump cargó contra la población transgénero durante su alocución en su investidura presidencial. Una amenaza más en una ola de ataques contra las personas con identidades de género diversas que ha tenido en su carrera política.

En paralelo, se dio a conocer que Trump firmará una orden ejecutiva que establece que el Gobierno federal solo reconocerá dos géneros: masculino y femenino. Esta medida revertirá partes de las políticas implementadas por Joe Biden, quien en su primer día en el cargo amplió las protecciones para personas transgénero y no binarias.

Según informó un funcionario de la Administración entrante, la orden de Trump podría restringir el acceso a la atención médica de afirmación de género y limitar la participación de mujeres trans en competencias deportivas, aunque no especificó cómo.

El gobierno también reconocería sólo dos géneros, masculino y femenino, esto pondría fin a las políticas oficiales que reconocían un tercer género, indicado por una "X" en los pasaportes estadounidenses, por ejemplo, según afirmó AFP.

Durante su campaña, Trump criticó abiertamente los derechos de las personas transgénero, utilizando mensajes que contrastaban su postura con la de su oponente Kamala Harris. Organizaciones de derechos civiles ya se preparan para impugnar estas restricciones en los tribunales, argumentando que atentan contra los avances logrados en equidad y justicia social.

La “recuperación” del Canal de Panamá y el “cambio de nombre” del Golfo de México

Trump hizo eco de sus amenazas expansionistas que había anunciado en los días previos a su posesión. El presidente reiteró que buscará retomar el control del Canal de Panamá. Según afirmó, Trump se había violado el espíritu de un tratado firmado en 1977 por el presidente Jimmy Carter, que cedió el control del canal en 1999.

Además, aseguró que el canal nunca debió ser cedido y que en el momento se están cobrando precios “muy altos” y no se trata “de manera justa” a los barcos estadounidenses

Así, sentenció que “recuperará el Canal de Panamá” y reiteró sus declaraciones de que "China está" operándolo.

También volvió a amenazar con cambiar el nombre del golfo de México al “golfo de Estados Unidos”.

"Vamos a cobrar impuestos a los países extranjeros": Trump reitera sus políticas proteccionistas

Durante su discurso, Trump afirmó que se cobrarán impuestos a los “países extranjeros”. Se trata de una ambición que ya había incluso anunciado durante su campaña presidencial.

También una fuente de la Administración entrante consultada por Reuters señaló que Trump pretende emitir un memorando que ordena a las agencias federales evaluar las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, Canadá y México.

Según se dio a conocer, no impondrá aranceles inmediatos. Sin embargo, eso no significa que no vaya a hacerlo en un futuro.

En su discurso inaugural no mencionó acciones concretas, limitándose a reiterar su plan de crear una agencia para recaudar impuestos y aranceles de fuentes extranjeras.

Trump también se congratuló por sus logros en el manejo de los conflictos actuales en el mundo. Así, aseguró que quiere ser recordado como un "pacificador y unificador" e hizo referencia al papel que jugó su equipo para lograr alcanzar el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el domingo, un día antes de su investidura.