El "Chamán de QAnon" agradece a Trump indulto por el asalto al Capitolio: "La Justicia ha llegado"

MADRID (EUROPA PRESS).- Jacob Chansley, conocido como el "Chamán de QAnon", ha sido uno de los beneficiados por el indulto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de afines a sus políticas tomaron la sede del Legislativo estadunidense en contra del resultado de las elecciones.

"Acabo de recibir la noticia de mi abogado, me han dado el indulto. Gracias, presidente Trump", manifestó Chansley en su perfil en redes sociales, donde ha añadido que ahora irá a "comprar putas armas", a la par que ha celebrado que, con el regreso del magnate a la Casa Blanca "la Justicia ha llegado" de nuevo al país.

"Ahora voy a comprar algunas putas armas. Amo este país, dios bendiga América. Los 'J6ers' (término con el que alude a los implicados en el asalto al Capitolio) están siendo liberados y la Justicia ha llegado. Todo lo que han hecho en la oscuridad saldrá a la luz", ha remachado Chansley, que en noviembre de 2021 fue condenado a 41 meses de prisión.

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER...

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!



NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME...

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ