Obispa pide misericordia a Trump con los migrantes y la comunidad LGBTQ+; él le exige una disculpa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La obispa Mariann Edgar Budde, primera mujer al frente de la Diócesis Episcopal de Washington D.C., llamó a Donald Trump a tener misericordia de las personas de la comunidad LGBTQ+ y de los trabajadores migrantes que carecen de documentación para residir legalmente en Estados Unidos, durante el servicio interreligioso de investidura.

Budde empezó con la plegaria con una referencia a la creencia de Trump de que fue salvado por Dios de un asesinato y señaló:

“Millones han puesto su confianza en usted, y como dijo a la nación ayer, has sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, te pido que tengas misericordia de las personas en nuestro país que ahora están asustadas”.

"Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas", continuó.

“Gente que recoge las cosechas, que limpia nuestras oficinas. Que trabajan en granjas y en empacadoras de carne. Que lavan los platos cuando comemos en restaurantes. Y que trabajan en turnos nocturnos en hospitales".

Mientras la obispa pronunciaba estas palabras, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, ocupaban la primera fila en el recinto, junto con sus respectivas esposas, Melania Trump y Usha Vance.

Cuando la obispa abogó por los migrantes, cierta incomodidad se volvió evidente entre Vance y Usha, quienes intercambiaron miradas. Por su parte, Trump dejó de mirar al frente y empezó a mover la cabeza hacia los lados.

