Tormenta gélida provoca inusual nevada en Florida, Houston y Nueva Orleans (Video)

NUEVA ORLEANS (AP) — Una inusual tormenta invernal azotó el martes Texas y el sureste de Estados Unidos, y cubrió Nueva Orleans y Houston con nieve, lo que causó el cierre de autopistas, la cancelación de casi todos los vuelos y la suspensión de clases para más de un millón de estudiantes que están más acostumbrados a suspensiones por huracanes que a días de nieve.

La tormenta provocó las primeras advertencias de tormenta de nieve en la historia para varios condados costeros cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, y las quitanieves estaban listas para entrar en acción en la franja noroeste de Florida. La nieve cubrió las playas de arena blanca de destinos turísticos normalmente soleados, incluidos Gulf Shores, Alabama y Pensacola Beach, Florida.

NEW VIDEO: I’m in Pensacola, Florida, near the border. Already at 2” and it’s still snowing heavy. This is a truly historic event. #Snow #Florida @spann @stormhour pic.twitter.com/K4dIdVzgZt