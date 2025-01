Netanyahu dice que Musk "está siendo difamado" tras las críticas por realizar el saludo nazi

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Elon Musk, propietario de X, "está siendo difamado" tras las críticas contra él por realizar el saludo nazi durante su discurso en un acto de celebración por la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y ha recalcado que el magnate "es un gran amigo de Israel".

"Elon Musk está siendo difamado. Elon es un gran amigo de Israel. Visitó Israel tras la masacre del 7 de octubre (de 2023), en la que terroristas de Hamás cometieron la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto", señaló Netanyahu a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, destacó que el también propietario de Tesla y considerado la persona más rica del mundo "ha apoyado de forma reiterada y firme el derecho de Israel a defenderse frente a terroristas genocidas y regímenes que buscan aniquilar el único Estado judío". "Le estoy agradecido por ello", recalcó.

El propio Musk afirmó horas después de la polémica que sus críticos "necesitan mejores trucos sucios" para cargar contra él y ha agregado que "el ataque de que 'todo el mundo es Hitler' está agotado". De hecho, en las últimas horas ha redoblado en esta postura y ha señalado que "los izquierdistas radicales están tristes por tener que sacar tiempo de su día ocupados alabando a Hamás" para llamarle "nazi".

El gesto fue realizado por el magnate, nacido en Sudáfrica, en dos ocasiones al final de su discurso. "Gracias por estar aquí. Gracias por hacer que esto pase", señaló, tras lo que se dio una fuerte palmada en el pecho con la mano derecha antes de extender firmemente el brazo en diagonal.

Posteriormente, se dio la vuelta para repetir el gesto en dirección a la gente que se encontraba detrás de él. "Mi corazón está con ustedes", zanjó Musk durante el acto, celebrado en el Capital One Arena de la capital de Estados Unidos, Donald Trump, lo que provocó una cataratas de críticas, si bien algunos de sus seguidores han intentado quitar hierro al asunto.

My talk today at the Presidential Parade

pic.twitter.com/qCAxYQb7LN — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025