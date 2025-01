Trump indultó a vendedor de bienes ilegales en la dark web

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente Donald Trump indultó el martes a Ross Ulbricht, quién fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por crear y operar la plataforma Silk Road, que vendía bienes ilegales en la dark web o internet oscura, incluyendo drogas.

Ulbricht fue condenado en 2015 por tráfico de drogas, piratería informática y lavado de dinero. Además, es considerado un pionero del Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, la cual fue creada en 2009.

Ross Ulbricht se unió a la plataforma de Silk Road a los 26 años, y la llamó un “mercado anónimo”, porque utilizaba bitcoin para proteger la privacidad de los compradores y al encontrarse en la web obscura, era imposible rastrear la ubicación de vendedores y compradores. Por ello, la plataforma se utilizó para vender drogas.

Mientras estuvo en operación, entre 2011 y 2013, Silk Road generó cientos de millones de dólares en ventas y más de 13 millones de dólares en comisiones en bitcoins, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En sus casi tres años de existencia, esa plataforma se convirtió en una plataforma internacional de venta de drogas ilícitas, como heroína, cocaína y otras sustancias. El 3 de noviembre de 2020, las autoridades incautaron más de mil millones de dólares en la moneda digital.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a Ulbricht después de que supuestamente publicó su dirección de correo electrónico en Internet. El Departamento de Justicia estadounidense había descrito Silk Road como “el mercado criminal más sofisticado y extenso de Internet”.

Al concederle un indulto, Donald Trump cumplió su promesa de campaña, cuando buscaba captar los votos de simpatizantes del Partido Libertario, así como las contribuciones económicas de la industria de las criptomonedas, que aportó más de 100 millones de dólares en su campaña.

Trump calificó la sentencia de Ulbricht –de dos cadenas perpetuas, más cuarenta años en prisión– como “ridícula” y consideró que era desproporcionada en relación con el delito.

“Acabo de llamar a la madre de Ross William Ulbright para hacérselo saber” (sic), señaló Trump en una publicación en su plataforma, Truth Social.

“La escoria que trabajó para condenarlo fueron algunos de los mismos lunáticos que participaron en el armamentismo moderno del gobierno contra mí”, escribió el mandatario, haciendo referencia a los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.

Desde que Ulbricht fue arrestado en 2013 sus familiares y, en particular, su madre, Lyn Ulbricht, abogaron por su liberación. Para ello, crearon una petición en línea que, en el curso de la sentencia de una década que Ulbricht pasó en prisión, recibió más de 600 mil firmas de apoyo.

Tras conocerse los resultados de las elecciones en noviembre del 2024, Ulbricht publicó un mensaje en la cuenta que su esposa administraba a su nombre, mientras estaba en prisión.

“Inmensa gratitud a todos los que votaron por el presidente Trump en mi nombre. Confío en que él cumplirá su promesa y me dará una segunda oportunidad. Después de más de 11 años en la oscuridad, finalmente puedo ver la luz de la libertad al final del túnel”.

Tanto Ulbricht como su familia agradecieron el indulto de Trump en la red social X. Asimismo, la cuenta FreeRoss, con la que su familia pedía por su libertad, compartió emotivas imágenes del reencuentro con sus padres, hermana y esposa.

Thanks to @realDonaldTrump's pardon, Ross got to hug his wife, mom, dad & sister outside the walls of prison. The past 36 hours have been a complete whirlwind and we keep pinching ourselves to make sure we're not dreaming.

So much gratitude, love, and hope for what's to come.



— Free_Ross (@Free_Ross) January 23, 2025