Al menos 80 migrantes aterrizan en Guatemala tras ser expulsados de EU

MADRID (EUROPA PRESS).- El Instituto Guatemalteco de Migración informó este viernes de que al menos 80 migrantes nacionales a bordo de un avión militar han aterrizado en las últimas horas en territorio de Guatemala tras ser expulsados de Estados Unidos.

"Estas personas fueron registradas y recibieron alimentación, vestimenta, kits de higiene y, en algunos casos, apoyo psicosocial y acceso a llamadas telefónicas, entre otros servicios básicos", indicó la institución en un comunicado.

Las autoridades, que no han detallado si estos retornos forman parte de las primeras expulsiones decretadas tras la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, indicaron que se trata de 48 hombres, 31 mujeres y un adolescente no acompañado.

La Casa Blanca confirmó este mismo viernes el despegue de los primeros vuelos con migrantes deportados desde la llegada del magnate republicano al poder, que ha prometido endurecer las políticas migratorias para poner fin a lo que ha descrito como una "invasión".

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1