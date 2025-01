Corea del Norte se prepara para enviar más tropas a Rusia tras sufrir bajas, dice Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP).- El ejército de Corea del Sur dijo el viernes que sospecha que Corea del Norte se prepara para enviar tropas adicionales a Rusia después de que sus soldados que luchan en la guerra entre Rusia y Ucrania sufrieron grandes bajas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur también evaluó en un informe distribuido a los periodistas que Corea del Norte continúa sus preparativos para probar un misil balístico intercontinental destinado a llegar a Estados Unidos.

El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca puede mejorar las perspectivas de Pyongyang para una diplomacia de alto nivel con Washington, ya que se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un tres veces durante su primer mandato. Muchos expertos dicen que Kim probablemente piensa que su programa nuclear en evolución y la creciente cooperación militar con el presidente ruso Vladimir Putin podrían darle una mayor influencia que durante sus cumbres de 2018-19 con Trump.

Corea del Norte ha suministrado una gran cantidad de artillería y otras armas convencionales a Rusia, y en octubre pasado envió también entre 10 mil y 12 mil soldados a Rusia, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Corea del Sur y Ucrania. Seúl, Washington y otros países temen que Rusia pueda, a cambio, transferir a Corea del Norte tecnologías de armamento sofisticadas que puedan mejorar su programa nuclear.

Se considera que los soldados norcoreanos son muy disciplinados y bien entrenados, pero su falta de experiencia en combate y su desconocimiento de las llanuras en gran parte planas que conforman la mayoría de los campos de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania los han convertido en blancos fáciles de ataques con aviones no tripulados y artillería.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo la semana pasada que estimaba que unos 300 soldados norcoreanos habían muerto y otros 2 mil 700 habían resultado heridos. A principios de enero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estimó en 4 mil el número de norcoreanos muertos o heridos, aunque las estimaciones estadunidenses eran más bajas, alrededor de mil 200.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que se cree que Corea del Norte está acelerando los preparativos para enviar más tropas a Rusia, sin decir cómo llegó a esa conclusión.

La profundización de los vínculos militares entre Corea del Norte y Rusia podría envalentonar a Kim en sus tratos con Estados Unidos y Corea del Sur. En una importante conferencia política celebrada el mes pasado, Kim prometió aplicar la política antiestadounidense “más dura”, pero muchos expertos dicen que Kim podría querer sentarse a conversar con Trump si cree que el presidente estadounidense podría hacer concesiones.

Las conversaciones previas fracasaron después de que Trump rechazara la oferta de Kim de desmantelar su principal complejo nuclear, un paso limitado hacia la desnuclearización, a cambio de un amplio alivio de las sanciones. Desde entonces, Kim ha aumentado drásticamente el ritmo de las pruebas de armas para ampliar su arsenal de misiles nucleares dirigidos contra Estados Unidos y Corea del Sur.

En Corea del Sur, existe la preocupación de que Trump pueda abandonar el objetivo de una desnuclearización completa de Corea del Norte y centrarse en eliminar su programa de misiles de largo alcance que representa una amenaza directa a Estados Unidos, dejando intactas sus capacidades de ataque nuclear contra Corea del Sur.

Durante una entrevista con Fox News transmitida el jueves, Trump calificó a Kim como “un tipo inteligente” y “no un fanático religioso”. Cuando se le preguntó si se comunicará con Kim nuevamente, Trump respondió: “Sí, lo haré”.

El lunes, Trump calificó a Corea del Norte de “potencia nuclear” y se jactó de sus vínculos personales con Kim. Eso generó revuelo en Corea del Sur, ya que Washington, Seúl y sus socios han evitado durante mucho tiempo describir a Corea del Norte como un estado nuclear por temor a que se pudiera considerar que acepta su búsqueda de armas nucleares en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Fui muy amigo de él. Le caí bien. Me cayó bien”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval después de su investidura. “Ahora es una potencia nuclear, pero nos llevamos bien. Creo que estará feliz de ver que vuelvo”.

Jeon Ha Gyu, portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, dijo a los periodistas el martes que los esfuerzos para lograr la desnuclearización de Corea del Norte deben continuar como requisito previo para lograr una paz duradera no solo en la península de Corea sino también en el mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur también dijo que se coordinará estrechamente con la administración Trump para lograr la desnuclearización de Corea del Norte.

Corea del Norte no ha respondido a los comentarios de Trump. Un informe de los medios estatales publicado el viernes sobre la reunión parlamentaria de dos días en Pyongyang, que ha sido seguida de cerca esta semana, no indicó si Kim asistió a la misma y el informe no mencionó a Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia u otros asuntos de política exterior.