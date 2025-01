Colombia acepta finalmente recibir a migrantes deportados; EU retira amenaza de aranceles (Video)

BOGOTÁ (AP) — La Casa Blanca se atribuyó el domingo la victoria en un enfrentamiento con Colombia en torno al envío de vuelos de inmigrantes deportados desde Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con aranceles a las importaciones colombianas y que Bogotá anunciara medidas similares a los productos estadounidenses.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una declaración el domingo por la noche que "el gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora".

Leavitt indicó que las órdenes arancelarias —que habrían impuesto aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos entrantes y luego serían aumentados al 50% en una semana— se "mantendrán en reserva y no se firmarán".

Pero Leavitt añadió que Trump mantendrá las restricciones de visa para los funcionarios colombianos y mayores inspecciones aduaneras de mercancías procedentes del país, "hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos sea devuelto con éxito".

Sin embargo, no fue explícito si también reanudarán el servicio de trámite de visas en la embajada estadounidense en Bogotá, que horas antes había sido suspendido según el Departamento de Estado como respuesta a la decisión del presidente Petro de no aceptar los vuelos.

The State Department will continue to enforce and prioritize an America First agenda. Following President Petro’s refusal to accept two repatriation flights he previously authorized, @SecRubio immediately ordered a suspension of visa issuance at the U.S. Embassy Bogota consular… — Department of State (@StateDept) January 26, 2025

Colombia, un país tradicionalmente considerado como uno aliado de EU en el hemisferio, dio por "superado el impasse" por medio de un comunicado leído por su canciller, Luis Gilberto Murillo, en el que reafirmó que seguirán recibiendo a los colombianos deportados de Estados Unidos "garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos".

Murillo aseguró la noche del domingo que tienen dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los deportados que no lograron aterrizar en Colombia en la mañana del domingo debido a la inicial negativa del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, Murillo no se refirió al alza de aranceles sobre las importaciones desde Estados Unidos que había anunciado más temprano Petro como represalia a la decisión de Trump.

El anuncio previo de alza mutua de aranceles preocupó especialmente a sectores económicos en Colombia —especialmente a los cultivadores de flores y café—, dado que Estados Unidos es su mayor socio comercial y el principal destino para sus exportaciones con una participación de 29%, según cifras oficiales.

La tensión inició en la mañana del domingo cuando Petro anunció desde la red social X, antes Twitter, que prohibía la "entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos" a su territorio hasta que el gobierno estadounidense establezca un protocolo que trate a los migrantes con "dignidad".

Luego, en un segundo mensaje de X, Petro matizó diciendo que no puede hacer que los migrantes se queden "en un país que no los quiere", por lo que aceptaría que fueran devueltos en "aviones civiles", en vez de aviones militares, "sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta".

Ante la inicial negativa, Trump anunció en su red social Truth Social que impondría sanciones y aranceles argumentando que la decisión del presidente colombiano "pone en peligro" la seguridad nacional estadunidense.

"Estas medidas son sólo el comienzo", escribió Trump. "No permitiremos que gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en cuanto a aceptar a criminales que trajeron a la fuerza a Estados Unidos".

En principio, Petro reaccionó con publicaciones en X y en una de ellas incluía un video en el que presuntamente se muestra a migrantes deportados a Brasil que caminaban por una pista atados de pies y manos.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", escribió el gobernante colombiano en ese momento. "Por eso hice devolver los aviones militares estadunidenses" con migrantes colombianos, explicó.

El secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, dijo más temprano en una declaración a la prensa que Petro había "autorizado los vuelos y facilitado todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire".

President Trump has made it clear that under his administration, America will no longer be lied to nor taken advantage of. It is the responsibility of each nation to take back their citizens who are illegally present in the United States in a serious and expeditious manner.… — Secretary Marco Rubio (@secrubio) January 26, 2025