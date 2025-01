Sube de tono la crisis diplomática Petro-Trump; el presidente de Colombia también aplica aranceles

“Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos”, dijo el mandatario del país sudamericano y advirtió a su homólogo estadunidense que aunque puede intentar un golpe de Estado, “yo muero en mi ley”.

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió hoy a las represalias comerciales adoptadas por Estados Unidos contra Colombia por no recibir dos vuelos con deportados que actuará en reciprocidad e impondrá aranceles del 25% y hasta del 50% a los productos estadunidenses de importación.

Además, en un mensaje en su cuenta de X le dijo a su colega estadunidense Donald Trump: “Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos” y le advirtió que aunque puede, con “su fuerza económica y su soberbia”, intentar dar un golpe de Estado en Colombia, como lo hizo Estados Unidos en Chile en 1973 contra Salvador Allende, “yo muero en mi ley”.

“Así que si conoce alguien terco, ese soy yo, punto”, señaló el presidente colombiano a Trump y le dijo: “No nos dominarás nunca” y “no quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos”.

Al mismo tiempo, el mandatario colombiano ordenó al Ministerio de Comercio aplicar aranceles del 25% a los productos de importación provenientes de Estados Unidos, tal como lo hizo Trump con los productos colombianos, y sostuvo que si su homólogo estadunidense eleva los aranceles al 50%, él hará lo mismo.

Rechazo a deportaciones

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos comenzó esta mañana con la negativa de Petro a autorizar el aterrizaje en Bogotá de dos aviones militares con indocumentados colombianos deportados por el país del norte, tras lo cual Trump respondió imponiendo aranceles del 25% a todos los productos colombianos que importa su país.

En su red Truth Social, Trump además catalogó a Petro como un presidente “socialista” y “muy impopular entre su pueblo”, y anunció que en una semana más los aranceles a los productos colombianos subirán al 50%.

Además, anunció la "prohibición de viajes y la revocación inmediata de visas (estadunidenses) para los funcionarios del gobierno colombiano, así como para todos sus aliados y seguidores".

En su respuesta a las duras sanciones de Trump, Petro señaló: “Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo” y le dijo que se tomaría un whisky con él, “pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano”.

“No quiero esclavistas al lado de Colombia –escribió Petro en X--, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia, son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme yo voy a otros lados”.

Y agregó: “Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad”.

“Túmbeme presidente y le responderán las Américas y la humanidad”, afirmó en su mensaje a Trump, y advirtió que ahora Colombia “deja de mirar el norte” y mira al mundo.

“Nuestros pueblos –aseguró-- son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia. Doscientos héroes de toda Latinoamérica yacen en Bocas del Toro, actual Panamá, antes Colombia, que ustedes asesinaron”.

Dijo que él levanta una bandera que seguirá enarbolada “con la dignidad latinoamericana que es la dignidad de América, que su bisabuelo no conoció, y el mío sí, señor presidente inmigrante en los EEUU”.

Varios de la oposición colombiana de derecha han criticado a Petro por “poner en riesgo” las relaciones con un “aliado histórico”, mientras que los aliados políticos del presidente colombiano aplauden la defensa que hace de los derechos de los indocumentados colombianos y de la “dignidad nacional”.

Crisis sin sentido

La internacionalista Sandra Borda señaló que esta crisis diplomática que ha escalado en cuestión de horas “no tiene ningún sentido, es absolutamente innecesaria y además no ayuda en nada a resolver la situación de nuestros connacionales”.

Los vuelos de repatriación, sostuvo, se han hecho desde hace tiempo, hay un acuerdo para hacerlos funcionar y a través de los canales diplomáticos se puede negociar el mejoramiento de sus condiciones.

“No hay ninguna necesidad de convertirnos en el primer ‘caso de mostrar’ de la nueva administración Trump, que como todo el mundo lo entendió menos nosotros, tiene muchas ganas de hacer visible de lo que está hecha y de lo que es capaz de hacer para lograr sus objetivos más importantes”, dijo la académica de la Universidad de los Andes.