Google Maps también nombrará “Golfo de Estados Unidos” al Golfo de México. Esta es la razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Google anunció este lunes que cambiará el nombre del Golfo de México a “Golfo de Estados Unidos” en Google Maps, una vez que el gobierno de Donald Trump actualice sus “fuentes oficiales”.

La compañía tecnológica también dijo que comenzará a usar el nombre “Monte McKinley” para la montaña en Alaska que actualmente se llama Denali.

El anuncio de Google responde a una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump apenas tomó posesión nuevamentre como presidente de Estados Unidos.

“Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres dentro de Google Maps”, dijo la compañía en una publicación de X. “Tenemos una práctica de largo tiempo de aplicar los cambios de nombre cuando se han actualizado en las fuentes oficiales del gobierno”.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.

“Cuando eso suceda, actualizaremos rápidamente Google Maps en EU para mostrar el Monte McKinley y el Golfo de Estados Unidos”, añadió la firma californiana.

Google agregó que el nombre Golfo de México seguirá apareciendo para los usuarios en México. Los usuarios en otros países verán ambos nombres, añadió.

“Otra práctica que se viene aplicando desde hace tiempo es la siguiente: cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Maps ven el nombre oficial local. En el resto del mundo, todos ven ambos nombres. Esto también se aplica en este caso”.

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025