EU suspende a altos funcionarios de ayuda USAID alegando posible resistencia a órdenes de Trump

WASHINGTON (AP) — Al menos 56 altos funcionarios de la principal agencia de ayuda y desarrollo de Estados Unidos fueron suspendidos el lunes en medio de una investigación sobre un presunto intento para obstaculizar las órdenes del presidente Donald Trump.

Un funcionario actual y un exfuncionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) confirmaron la razón ofrecida para la medida el lunes. Ambos hablaron a condición de guardar el anonimato por miedo a sufrir represalias.

Varios cientos de contratistas ubicados en Washington y otros lugares también fueron despedidos, indicaron los funcionarios.

La semana pasada Trump emitió una orden ejecutiva para hacer una pausa general de 90 días en la mayoría de la asistencia extranjera de Estados Unidos distribuida a través del Departamento de Estado.

A consecuencia de la congelación, miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad financiados por Washington en todo el mundo habían detenido su trabajo o se preparaban para hacerlo. Sin fondos para pagar al personal, organizaciones de ayuda humanitaria estaban despidiendo a cientos de empleados.

Un aviso interno de USAID enviado el lunes por la noche y obtenido por The Associated Press indicó que el nuevo administrador interino, Jason Gray, había identificado "varias acciones dentro de USAID que parecen estar diseñadas para eludir las órdenes ejecutivas del presidente y el mandato del pueblo estadounidense".

"Derivado de ello, hemos colocado a varios empleados de USAID bajo licencia administrativa con sueldo y prestaciones completos hasta nuevo aviso mientras completamos nuestro análisis de estas acciones", escribió Gray.

Trump ha firmado muchas órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo hace una semana, pero el aviso no especificó cuáles órdenes se sospecha que los empleados habían violado.

Los altos funcionarios de la agencia puestos bajo licencia eran empleados experimentados que habían servido en varios gobiernos estadounidenses, incluido el de Trump, señaló el exfuncionario de USAID.

Antes de que estos funcionarios fueran retirados del cargo el lunes, estaban apresurándose para ayudar a las organizaciones de ayuda financiadas por Estados Unidos a lidiar con la nueva congelación de fondos y buscar exenciones para continuar actividades que salvan vidas, desde obtener agua limpia para personas desplazadas por la guerra en Sudán hasta continuar monitoreando la gripe aviar a nivel mundial, agregó el exfuncionario.

El secretario de Estado Marco Rubio sólo ha eximido específicamente los programas de alimentos de emergencia y la ayuda militar a Israel y Egipto de la congelación de la asistencia extranjera.

El gobierno de Trump y legisladores republicanos, muchos de ellos escépticos de la necesidad de la ayuda extranjera y ansiosos de ver que otros países paguen más, dicen que revisarán cada programa de asistencia extranjera para determinar si va directamente en los intereses de Estados Unidos, y eliminarán aquellos que se consideren derrochadores o estratagemas sociales de corte liberal.

Politico fue el primero en informar sobre los funcionarios de USAID que fueron suspendidos.

