Avión de pasajeros choca con helicóptero militar durante aterrizaje en aeropuerto de Washington (Video)

ARLINGTON, Virginia, EU (AP) — Un avión de pasajeros chocó el miércoles con un helicóptero militar mientras iniciaba su aproximación al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, lo que provocó una gran operación de búsqueda y rescate en el río Potomac.

El avión de pasajeros que chocó con el helicóptero traía a 60 pasajeros y 4 tripulantes, de acuerdo con American Airlines.

De momento no hay información de posibles víctimas, pero todos los despegues y aterrizajes del aeropuerto quedaron suspendidos mientras helicópteros de agencias de toda la región sobrevolaban la zona en busca de sobrevivientes.

Se colocaron balsas inflables de rescate sobre el Potomac desde un punto cercano al aeropuerto.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus iniciales en inglés), dijo que el choque en pleno vuelo ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando un vuelo regional que había partido de Wichita, Kansas, se estrelló contra un helicóptero militar Blackhawk mientras se aproximaba a una pista del aeropuerto.

En una publicación en redes sociales, American Airlines dijo que estaba al tanto de los informes de que uno de sus vuelos estaba involucrado en el incidente y dijo que proporcionaría más información una vez disponible.

Un video de una cámara de observación en el Centro Kennedy, cerca del lugar, muestra dos conjuntos de luces consistentes con aeronaves que parecen unirse en una bola de fuego.

El incidente recordó el accidente de un vuelo de Air Florida que se precipitó en el Potomac el 13 de enero de 1982, cobrando la vida de 78 personas. Dicho incidente se atribuyó al mal tiempo.

All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal remains open. Will update. — Reagan Airport (@Reagan_Airport) January 30, 2025