Comando Norte difunde fotos de migrantes deportados encadenados al subir a aviones militares

WASHINGTON (apro).– Para refrendar la criminalización bélica del combate a la inmigración indocumentada en Estados Unidos del presidente Donald Trump, el Comando Norte divulgó fotografías de personas en proceso de deportación que van encadenadas al momento de subir a un avión del Pentágono.

“El Comando Norte por medio del Comando de Transporte Militar continúa apoyando a los Burós de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) y al de Inmigración y Aduanas (ICE), en su misión avocada a proteger la integridad territorial de Estados Unidos”, se lee en el mensaje y fotografías que el Comando Norte subió a la plataforma de X.

En la primera de las dos fotografías del Comando Norte se observan a nueve personas que van encadenadas de pies y manos al momento de subirse al avión militar en el que serán repatriados.

En la segunda imagen se observa el despegue de la aeronave del Pentágono con los inmigrantes indocumentados que van rumbo a su país de origen tras ser detenidos en las redadas anti inmigrantes.

Bajo la orden ejecutiva que firmó Trump el pasado 20 de enero con la cual decretó Emergencia Nacional en la frontera con México, el Pentágono desplegó a la zona limítrofe a unos mil 500 soldados; 500 de la Marina y unos 1000 del Ejército.

Esos elementos del Departamento de Defensa se unieron a los ya 2 mil 200 militares que se encontraban en la frontera sur estadunidense para colaborar en operaciones de logística en coordinación con ICE y CBP que dependen del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Todos los militares enviados a la frontera se encuentran bajo las órdenes y responsabilidad del Comando Norte, los de la Marina trabajan en la edificación de barreras móviles, mientras que los del Ejército en mapeo territorial, colocación de sensores, transporte y deportación.

Para la repatriación de los inmigrantes indocumentados, el Pentágono con 100 elementos del Ejército coadyuva en ésto por medio del uso de cuatro aviones de transporte, dos C-17 y dos C-30, además de dos helicópteros UH-72 para operaciones de logística de rastreo y mapeo.

Este miércoles 29 de enero, Trump promulgará la primera ley en su segundo mandato presidencial y se trata de la llamada Acta Lanken Riley, aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores y la de Representantes del Congreso federal estadunidense.

Dicha ley surgió en honor de la joven Lanken Riley, asesinada en febrero de 2024 por el inmigrante indocumentado venezolano, José Antonio Ibarra, quien en septiembre de 2022 fue detenido por las autoridades migratorias estadunidenses en El Paso, Texas.

La ley se criminaliza a todo inmigrante que cometa delitos menores como robos en tiendas de cualquier tipo, que hiera a una persona bajo cualquier circunstancia o que ataque a elementos policiales. Quienes sean procesados por esta medida serán definidos delincuentes peligrosos.

En paralelo, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y el ideólogo o cerebro de la criminalización bélica de los indocumentados desde la primera presidencia de Trump, anunció que su jefe tiene planes de invocar al Acta de Insurrección que data de 1807.

Miller, en entrevista con la cadena de televisión CNN, explicó que Trump pretende invocar dicha Acta para ampliar la participación del Pentágono en las operaciones para investigar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados no solamente en la frontera con México.

El Acta de Insurrección da la prerrogativa al presidente de Estados Unidos de invocarla cuando la Seguridad Nacional del país se encuentre bajo amenaza de una invasión, desorden civil, rebelión e insurrección.

Con el uso de la ley a Trump se le permitiría ordenar al Pentágono arrestar y perseguir a indocumentados en todo el territorio estadunidense y además, reciprocar esas acciones en contra de organizaciones criminales como las que se dedican al tráfico de armas y de drogas.

En lo que va del segundo mandato presidencial de Trump, el mandatario y quienes integran a su gobierno usan las palabras bélicas, invasión y criminales en referencia a las operaciones antimigratorias y a los inmigrantes indocumentados, que se acopla a la invocación del Acta.

También el pasado 20 de enero, Trump firmó otra orden ejecutiva con la cual designó como organizaciones del terrorismo internacional a los cárteles del narcotráfico de México.

El lunes pasado, un funcionario de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca adelantó a Proceso que en estos días el presidente Trump haría “un anuncio” importante respecto al combate del tráfico de la sustancia letal “fentanilo”.

Repatriation flights continue as we secure our borders and protect the American people ???? pic.twitter.com/jSqYTnOBjH — CBP (@CBP) January 29, 2025