Nuevos videos muestran el impacto del avión de American Airlines y el helicóptero militar Blackhawk

ARLINGTON, Virginia, EU (AP) — Un avión de pasajeros con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo chocó el miércoles con un helicóptero del ejército mientras aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, ante lo cual se implementó una gran operación de búsqueda y rescate en el cercano río Potomac.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas ni sobre la causa de la colisión, pero todos los despegues y aterrizajes del aeropuerto quedaron suspendidos mientras helicópteros de agencias policiales de toda la región sobrevolaban la zona en busca de sobrevivientes.

Se lanzaron balsas inflables de rescate al río Potomac desde un punto cercano al aeropuerto a lo largo de la autopista George Washington, al norte del aeropuerto.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que había sido "informado completamente sobre este terrible accidente" y, refiriéndose a los pasajeros, agregó: "Que Dios bendiga sus almas".

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus iniciales en inglés) indicó que el choque en pleno vuelo ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche, cuando un jet regional que había partido de Wichita, Kansas, se estrelló contra un helicóptero militar Blackhawk mientras se aproximaba a una pista del aeropuerto.

Ocurrió en uno de los espacios aéreos más controlados y vigilados del mundo, a poco más de 4.8 kilómetros (3 millas) al sur de la Casa Blanca y el Capitolio.

Los investigadores intentarán reconstruir los últimos momentos de las aeronaves antes de su colisión, incluido el contacto con los controladores de tráfico aéreo, así como una pérdida de altitud del jet de pasajeros.

El vuelo 5342 de American Airlines se dirigía hacia el Reagan National a una altitud de aproximadamente 121 metros (400 pies) y una velocidad de unos 225 kilómetros por hora (140 millas por hora) cuando sufrió una rápida pérdida de altitud sobre el río Potomac, según datos de su transpondedor de radio. El jet bimotor Bombardier CRJ-701 fabricado en Canadá en 2004 puede configurarse para llevar hasta 70 pasajeros.

Unos minutos antes del aterrizaje, los controladores de tráfico aéreo le preguntaron al jet comercial que llegaba si podía aterrizar en la pista más corta, la 33, en el Reagan National, y los pilotos dijeron que podían. Entonces los controladores autorizaron al avión a aterrizar en la pista 33. Los sitios de seguimiento de vuelos mostraron que la nave ajustó su aproximación a la nueva pista.

Menos de 30 segundos antes del choque, un controlador de tráfico aéreo le preguntó al helicóptero si tenía a la vista al avión que llegaba. El controlador hizo otra llamada por radio al helicóptero momentos después: "PAT 25 pase detrás del CRJ". Segundos después de eso, las dos aeronaves chocaron.

El transpondedor de radio del avión dejó de transmitir a unos 730 metros (2.400 pies) antes de la pista, aproximadamente a la mitad del río.

La torre comenzó inmediatamente a desviar otros aviones del Reagan.

Un video de una cámara de observación en el cercano Centro Kennedy mostró dos conjuntos de luces similares a las de aeronaves que parecían unirse en una bola de fuego.

Posteriormente circularon en redes sociales videos desde otros ángulos que muestran el impacto.

