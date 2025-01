“Sacando la basura de las calles”, dice alta funcionaria de Trump en redada antiinmigrante en NY (Video)

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se sumó el martes a agentes federales en la ciudad de Nueva York para anunciar la detención de inmigrantes que eran buscados por cargos penales, incluido un hombre acusado de secuestro que aparece en un video que se volvió viral mientras ingresaba a un apartamento en Colorado junto a integrantes de una pandilla.

Noem es la más reciente funcionaria de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump en promover el endurecimiento en la aplicación de las leyes de inmigración en una ciudad en donde se llevan a cabo redadas.

El zar fronterizo, Tom Homan, y el secretario de Justicia interino, Emil Bove, estuvieron el domingo en Chicago mientras agentes federales llevaban a cabo operativos en esa ciudad.

"Arrestando a algunos extranjeros criminales esta mañana en NYC — gracias a los valientes agentes involucrados", publicó Noem en la red social X.

Ahí mismo publicó un video en el que dice: “Sacando la basura de las calles”.

"Extranjero criminal con cargos de secuestro, agresión y robo a casa habitación está bajo custodia... Escorias como esta seguirán siendo eliminadas de nuestras calles", dice en otra publicación, y en una más dice:

“Operación de cumplimiento de la ley en Nueva York. Un delincuente extranjero acusado de secuestro, asalto y robo se encuentra ahora bajo custodia, gracias a @ICE. Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura”.

Tren de Aragua

Una redada en el Bronx a primera hora del martes culminó con la captura de Anderson Zambrano Pacheco, de 26 años, quien, según las autoridades, fue uno de varios hombres, incluidos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que ingresaron a un apartamento en Aurora, Colorado, a mediados del año pasado y fueron captados en un video que se ha vuelto viral. Varios de los sospechosos ya habían sido arrestados previamente en Colorado y Nueva York.

El incidente captó la atención de Trump durante su campaña presidencial, y anunció un plan llamado "Operación Aurora" para ir detrás de las pandillas de inmigrantes. El video llevó al entonces candidato a afirmar que el suburbio de Denver estaba bajo el control del grupo delictivo, algo que los funcionarios de la ciudad negaron.

En una orden de arresto, la policía de Aurora dijo que Zambrano Pacheco también era buscado con relación a un secuestro en el que al menos 20 hombres armados secuestraron y amenazaron a dos personas a finales de junio. Además, la policía dijo que el sospechoso era parte de un grupo de hombres armados que participó en un tiroteo poco después de que el incidente en el apartamento quedara grabado.

Zambrano Pacheco tenía en su contra dos órdenes de arresto por secuestro, robo a casa habitación y amenazas con agravantes. De momento se desconoce si cuenta con un abogado o si era miembro del Tren de Aragua.

Las autoridades locales y federales, incluida la policía de Aurora y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), investigaron el incidente del apartamento durante meses, pesquisa que dio inicio durante la presidencia de Joe Biden.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, dijo que los arrestos del martes aparentemente no eran parte de una "redada general", sino más bien una operación dirigida contra personas específicas que enfrentan acusaciones penales.

"Quiero ser clara, siempre ha habido redadas del ICE en el estado de Nueva York, incluso en el pasado. Esta no es una nueva dinámica", explicó.

Zambrano Pacheco es la quinta persona en ser arrestada en relación con el incidente en el apartamento de Aurora. El video muestra a seis hombres armados, incluidos al menos algunos miembros del Tren de Aragua, mientras ingresan al apartamento poco antes de un tiroteo con saldo letal fuera del complejo.

Critican redadas en Chicago

En Chicago, los líderes de la ciudad criticaron las publicitadas redadas que comenzaron durante el fin de semana en la tercera ciudad más grande de la nación. Esto incluyó la sorprendente decisión de permitir que el psicólogo de la televisión "Dr. Phil" McGraw transmitiera en vivo los arrestos de inmigrantes acompañado de Homan.

"Este deseo de popularizar el miedo es inconcebible y aborrecible", dijo el martes el alcalde Brandon Johnson en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento junto al superintendente de policía Larry Snelling y abogados de la ciudad, entre otros. "Estamos hablando de la vida de las personas".

"Somos Chicago. Somos diferentes", dijo. "No vamos a tener miedo de nadie que amenace el sustento y nuestra estructura económica en esta ciudad".

Johnson defendió las fuertes protecciones de santuario en la ciudad, las cuales le prohíben a la policía de Chicago cooperar con los agentes federales de inmigración. Chicago ha sido una ciudad santuario desde hace décadas y ha fortalecido esas protecciones en varias oportunidades, incluso durante el primer mandato de Trump.

El ICE ha ofrecido pocos detalles sobre los operativos en Chicago, incluido el número de arrestos. La agencia no respondió el martes a un mensaje en busca de comentarios.

Snelling dijo que la policía de Chicago ha estado en comunicación con agentes federales, pero no participó en la operación ni cooperó. Según sus cálculos, alrededor de 100 personas fueron detenidas.

De vuelta en el Bronx, nadie respondió a la puerta del apartamento 1A en la entrada del edificio donde fue detenido Zambrano Pacheco. Pero Richard Egu, de 50 años, quien vive en una apartamento del tercer piso, dijo que el alboroto lo despertó alrededor de las 5 de la mañana.

Egu, un agente de correccionales originario de Nigeria y ciudadano naturalizado desde hace más de 15 años, dijo que no salió a investigar y no conocía al hombre que fue arrestado.

Dijo que entendía la necesidad de arrestar y deportar a aquellos que están en el país ilegalmente y cometen delitos, pero también le preocupan las repercusiones que esto pueda tener en la comunidad.

"Necesitas darles una oportunidad a los inmigrantes. Estas personas ya están aquí", declaró. "Identifica a los que están cometiendo los delitos. No juzgues a todos los inmigrantes como criminales".