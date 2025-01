WASHINGTON (AP) — Se han recuperado cuerpos de 27 pasajeros del avión de American Airlines y 1 del helicóptero, dice jefe de bomberos.

La búsqueda de sobrevivientes inició luego de que un avión de American Airlines con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo chocó el miércoles con un helicóptero del ejército durante el aterrizaje en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington.

Había varias víctimas mortales, según una persona conocedora de la situación, pero la cifra exacta no estaba clara aún y los rescatistas seguían buscando posibles sobrevivientes.

A bordo del helicóptero viajaban tres soldados, de acuerdo con un oficial del ejército.

Por el momento no se reportó la causa del choque, pero todos los despegues y aterrizajes desde el aeropuerto quedaron suspendidos mientras equipos de buzos rastreaban el lugar y helicópteros de agencias policiales de toda la región sobrevolaban la zona en una metódica búsqueda de cadáveres.

Las imágenes del río mostraban a barcos alrededor del ala parcialmente sumergida y de lo que parecían ser los restos destrozados del fuselaje del avión.

“Vamos a recuperar a nuestros conciudadanos”, dijo la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, en una sombría conferencia de prensa en el aeropuerto el jueves por la mañana. La regidora se negó a comentar cuántos cuerpos se habían recuperado.

La persona que informó a The Associated Press sobre las múltiples muertes no estaba autorizada para hablar en público sobre los detalles de la investigación y lo bajo condición de anonimato.

El senador Roger Marshall de Kansas dijo que “Cuando muere una persona es una tragedia, pero cuando mueren muchas, muchas, muchas personas es un dolor insoportable”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había sido “informado completamente sobre este terrible accidente” y, refiriéndose a los pasajeros, agregó: “Que Dios bendiga sus almas”.