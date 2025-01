"Volaba demasiado alto": Trump apunta al helicóptero Black Hawk por el siniestro en Washington

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este viernes a la trayectoria de vuelo del helicóptero de combate Black Hawk que se estrelló el miércoles contra un avión comercial como la principal razón del siniestro sobre Washington D.C., que dejó 67 víctimas mortales.

"El helicóptero Black Hawk volaba demasiado alto, por mucho", aseguró Trump en un mensaje publicado en su cuenta de su red social Truth Social.

En su mensaje, Trump señaló que el aparato estaba a una altura "muy por encima del límite de 200 pies" (60 metros) y se declaró convencido de su teoría. "No es muy complicado de entender, ¿verdad?", remarcó el mandatario.

El Black Hawk colisionó el miércoles con un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo procedente de Wichita (Kansas) sobre el río Potomac, en las proximidades del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha anunciado a través de su cuenta de la red social X que ya tiene a su disposición "la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, conocidas comúnmente como cajas negras", listas para analizar en su laboratorio, situado a menos de dos kilómetros del lugar del accidente.

