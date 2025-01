FBI dice que el hombre responsable del ataque en Año Nuevo visitó Nueva Orleans dos veces antes

NUEVA ORLEÁNS (AP).- El hombre responsable del ataque con camión en Nueva Orleans el día de Año Nuevo en el que murieron 14 personas visitó la ciudad dos veces antes y grabó videos del Barrio Francés con gafas de manos libres, dijo este día un funcionario del FBI.

Shamsud-Din Jabbar, un ciudadano estadunidense de Houston, también viajó a El Cairo, Egipto, así como a Ontario, Canadá, antes del ataque, aunque aún no estaba claro si esos viajes estaban relacionados con el ataque, dijo el subdirector adjunto Christopher Raia en una conferencia de prensa.

El ataque, que tuvo lugar la madrugada del miércoles, fue obra de Jabbar, un exsoldado del ejército estadunidense de Houston. La policía mató a tiros a Jabbar, de 42 años, durante un tiroteo en el lugar del accidente mortal en Bourbon Street, famosa en todo el mundo por su ambiente festivo en el histórico Barrio Francés de Nueva Orleans.

Los investigadores federales creen hasta ahora que Jabbar actuó solo.

“Todos los detalles de la investigación y las pruebas que tenemos hasta el momento siguen apoyando que Jabbar actuó solo aquí en Nueva Orleans”, dijo Raia. “No hemos visto ningún indicio de un cómplice en los Estados Unidos, pero todavía estamos investigando posibles socios en Estados Unidos y fuera de nuestras fronteras”.

Lyonel Myrthil, agente especial del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Nueva Orleans, dijo que el sospechoso del ataque viajó a El Cairo en el verano de 2023 y luego a Canadá unos días después.

“Nuestros agentes están obteniendo respuestas sobre dónde fue, con quién fue y cómo esos viajes pueden o no estar relacionados con sus acciones aquí”, dijo Myrthil.

Jabbar también había viajado a Nueva Orleans antes del ataque en octubre. Myrthil dijo que el video muestra al sospechoso recorriendo el Barrio Francés en bicicleta con “gafas meta” que pueden grabar o transmitir en vivo.

El presidente Joe Biden planeaba viajar a Nueva Orleans con la primera dama Jill Biden el lunes para “lamentar junto a las familias y los miembros de la comunidad afectados por el trágico ataque”.

Sospechoso proclama apoyo al grupo Estado Islámico

Jabbar proclamó su apoyo al grupo militante Estado Islámico en videos publicados en línea horas antes de atacar. Fue el ataque más letal inspirado por el EI en suelo estadunidense en años, dejando al descubierto lo que las autoridades federales han advertido que es una amenaza terrorista internacional resurgente.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en el programa “Esta semana con George Stephanopoulos” de la cadena ABC que el país enfrenta “no sólo la amenaza persistente del terrorismo extranjero… durante los últimos diez años, hemos visto un aumento significativo en lo que llamamos extremismo violento local”.

Jabbar reservó el vehículo utilizado en el ataque más de seis semanas antes, el 14 de noviembre, según funcionarios policiales que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Jabbar tenía materiales sospechosos para fabricar bombas en su casa de Houston, que contenía un banco de trabajo en el garaje y materiales peligrosos que se cree se han utilizado para fabricar dispositivos explosivos, dijeron funcionarios familiarizados con una búsqueda realizada allí.

Las autoridades encontraron bombas de fabricación casera en las inmediaciones del lugar del ataque, en un aparente intento de provocar más matanzas. Dos artefactos explosivos improvisados ??que se habían dejado en neveras portátiles a varias cuadras de distancia fueron recuperados en el lugar. Se determinó que otros artefactos no funcionaban. Jabbar compró una nevera portátil en Vidor, Texas, horas antes del ataque y aceite para armas en una tienda de Sulphur, Luisiana, dijeron los investigadores.

Los investigadores que registraron la camioneta alquilada de Jabbar encontraron un transmisor destinado a activar las dos bombas, dijo el FBI en un comunicado el viernes, añadiendo que había materiales para fabricar bombas en la casa que alquilaba en Nueva Orleans. Jabbar intentó quemar la casa encendiendo un pequeño fuego en un pasillo con acelerantes, pero las llamas se extinguieron antes de que llegaran los bomberos.

Jabbar salió del camión accidentado con un chaleco antibalas y un casco y disparó contra la policía, hiriendo al menos a dos agentes antes de que la policía le disparara mortalmente. La policía de Nueva Orleans se ha negado a decir cuántos disparos hicieron Jabbar y los agentes o si algún transeúnte pudo haber sido alcanzado, citando la investigación en curso.

Se prevé una mayor seguridad antes del Super Bowl

La policía ha utilizado varios vehículos y barricadas para bloquear el tráfico en las calles Bourbon y Canal desde el ataque. Otras agencias policiales ayudaron a los agentes de la ciudad a proporcionar seguridad adicional, dijo Reese Harper, portavoz de la policía de Nueva Orleans.

El primer desfile de la temporada de Carnaval previo al Mardi Gras estaba previsto para el lunes por la noche. Nueva Orleans también será sede del Super Bowl el 9 de febrero.

En un esfuerzo previo por proteger el Barrio Francés, la ciudad instaló columnas de acero conocidas como bolardos para restringir el acceso de vehículos a Bourbon Street. Los postes se retrajeron para permitir entregas a bares y restaurantes. Dejaron de funcionar de manera confiable después de que se obstruyeran con collares de Mardi Gras, cerveza y otros desechos.

Cuando llegó la víspera de Año Nuevo, los bolardos ya no estaban. Serán reemplazados antes del Super Bowl, dijeron los funcionarios.

Todas las víctimas identificadas

La oficina forense de Nueva Orleans identificó a las 14 víctimas, de las cuales la más joven tenía 18 años y la mayor 63. La mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 30 años. Unas 30 personas resultaron heridas.