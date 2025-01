Así reaccionó Trump a la renuncia de Trudeau: “A muchos en Canadá les encantaría ser el estado 51”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, insistió en que Canadá se fusione con la Unión Americana tras la renuncia del primer ministro Justin Trudeau.

El magnate reacción a la dimisión de Trudeau en una publicación de la red Truth Social.

“A muchas personas de Canadá les ENCANTA ser el estado número 51. Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau lo sabía y renunció”, aseveró Trump y añadió:

“Si Canadá se fusionara con Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos se reducirían mucho y estarían TOTALMENTE SEGUROS de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. ¡Juntos, qué gran nación sería!”, remató.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way…