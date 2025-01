California declara el estado de emergencia por incendios forestales que afectan a Los Ángeles

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS).- El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este martes el estado de emergencia en el marco de los incendios que han afectado al oeste de la ciudad estadunidense de Los Ángeles, que están obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

"He declarado el estado de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas por el incendio de (el barrio de) Pacific Palisades. Residentes del sur de California: manténganse alerta, tomen todas las precauciones necesarias y sigan las pautas de emergencia locales", indicó a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, el alcalde interino de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson, declaró también el estado de emergencia en la ciudad estadounidense. "Tendremos todos los recursos necesarios a nuestra disposición", afirmó.

El incendio se está propagando rápidamente en el barrio de Pacific Palisades, si bien las autoridades han advertido de que lo peor puede llegar en las próximas horas por una fuerte tormenta de viento. Según el Departamento de Protección contra Incendios de California, las llamas están quemando alrededor de cinco campos de fútbol por minuto en el estado.

California has secured a Fire Management Assistance Grant from @FEMA for the #PalisadesFire — which is critical to supporting local fire department response costs.



Fire officials and first responders are working relentlessly to protect residents and property in affected areas. pic.twitter.com/GqMkFiIAO5 — Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025

En esta situación, más de 62 mil personas se han quedado sin electricidad en el condado de Los Ángeles y más de 30 mil personas han sido evacuadas. El fuego ha quemado alrededor de mil 220 hectáreas, la mayoría de ellas en Palisades.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado que su equipo está en contacto con funcionarios estatales y locales por los incendios forestales y ha ofrecido "toda la ayuda federal que sea necesaria para ayudar a sofocar el terrible incendio".

A major windstorm and multiple wildfires are burning in Southern California. Listen to local authorities, if told to leave, Don't Wait, Evacuate. #PalisadesFire #CAwx pic.twitter.com/atnGFcIau3 — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) January 7, 2025

"Esta noche, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado una subvención de ayuda para el manejo de incendios, para apoyar a las áreas afectadas y ayudar a reembolsar al estado de California los costes inmediatos de la extinción de incendios", reza un comunicado de la Casa Blanca.

Biden, que ha señalado que su Administración hará "todo lo posible para apoyar la respuesta", ha instado a los residentes de Pacific Palisades y las áreas circundantes de Los Ángeles a que se mantengan alerta y escuchen a los funcionarios locales.