“Canadá nunca jamás será parte de EU”: así respondió Trudeau a Trump sobre el “Estado 51”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, rechazó rotundamente la afirmación de que su país sea el estado 51 de Estados Unidos, como ha dicho reiteradamente Donald Trump.

Trudeau, quien este lunes su dimisión como líder del Partido Liberal y como primer ministro, publicó dos mensajes, uno en francés y otro en inglés, en el que con distintas frases estableció categóricamente que Canadá no se anexará a la Unión Americana, una idea que el magnate volvió a repetir tras conocerse la noticia de la renuncia.

“A muchas personas de Canadá les ENCANTA ser el estado número 51. Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau lo sabía y renunció.

“Si Canadá se fusionara con Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos se reducirían mucho y estarían TOTALMENTE SEGUROS de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. ¡Juntos, qué gran nación sería!”, publicó Trump tras la renuncia de Trudeau.

Este martes, en conferencia, el republicano dijo que usaría la “fuerza económica” para obligar a Canadá a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

En un primer mensaje en francés, desde su cuenta de X, Trudeau respondió a Trump:

“Nunca jamás Canadá será parte de los Estados Unidos. Los trabajadores y las comunidades de nuestros dos países se benefician de ser los mayores socios comerciales y de seguridad de cada uno”.

Y en un segundo tuit en inglés, el primer ministro varió la primera frase para decir: “No existe la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos”.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025