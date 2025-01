Congresista ya alista una iniciativa para renombrar al Golfo de México como “Golfo de EU”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La congresista republicana Marjorie Taylor Greene anunció que presentaría una iniciativa de ley para cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de Estados Unidos”, tal como propuso este martes el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La representante por Georgia, una de las más fervientes seguidoras de Trump y de su movimiento Make America Great Again (MAGA), apareció en el podcast del popular comentarista de derecha Benny Johnson para secundar la propuesta del magnate.

“Estaba tan entusiasmada viendo la conferencia de prensa de hoy que ordené a mi equipo de trabajo que redactara inmediatamente una ley para cambiar oficialmente el Golfo de México por Golfo de Estados Unidos”, dijo Green a Johnson.

“Y el Congreso tiene que hacerlo, es absolutamente lo correcto. Aquí cambiamos los nombres de las oficinas de correos todo el tiempo. Puede estar seguro de que cambiaremos definitivamente el Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. ¡Vamos!”, añadió, al mencionar que el nombre podría cambiar así en mapas, en el ejército y en la administración federal de aviación.

??BREAKING: Rep. Marjorie Taylor Greene announces legislation to rename the ‘Gulf of Mexico’ the ‘Gulf of America’ immediately after Trump’s announcement pic.twitter.com/7NBivhbMyK — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 7, 2025

“Es nuestro golfo. El nombre correcto es Golfo de Estados Unidos y así es como debería llamarlo todo el mundo”, afirmó la republicana de Georgia.

"U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene announced Tuesday that she would file legislation to rename the Gulf of Mexico to the Gulf of America after President-elect Donald Trump made the pitch during a press conference." pic.twitter.com/6gxURaf6uZ — Rep. Marjorie Taylor Greene???? (@RepMTG) January 7, 2025

Sin embargo, Greene expuso que el proyecto de ley probablemente requeriría fondos federales para hacer cumplir un cambio de nombre, lo que significa que podría irritar a algunos de sus compañeros conservadores.

De acuerdo con el medio The New Republic, Trump no es el primer funcionario electo que intenta cambiar el nombre del Golfo. El ex representante Stephen Holland propuso un proyecto de ley que hacía exactamente lo mismo en 2012, pero como una broma, un comentario sobre el prejuicio de sus colegas republicanos hacia México.