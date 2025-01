Sigue el troleo de Trump: ahora publica mapas con Canadá y Groenlandia como parte de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazara categóricamente que su país vaya a ser el “Estado 51” de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump respondió... con mapas.

En su cuenta de Truth Social, el magnate publicó dos ilustraciones. Ambas son mapas en los que aparece Canadá como parte de Estados Unidos, y uno de ellos incluye también a Groenlandia.

En su primera conferencia después de que el Congreso de EU certificó su triunfo electoral, Trump dijo que usaría la “fuerza económica” para obligar a Canadá a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Asimismo dijo que no puede descartar que tenga que recurrir a medidas de presión militar o económica para poder controlar el canal de Panamá o el archipiélago de Groenlandia, un territorio ártico dependiente de Dinamarca y sobre el que el magnate se ha mostrado interesado hasta el punto de plantear su compra.

Incluso, su hijo Donald Trump Jr. viajó este martes a Groenlandia y publicó fotos y videos en redes sociales.

Greenland loves America and Trump!!! Incredible people with an equally awesome reception. They just want to be able to utilize some of the incredible resources that they have and allow themselves, their country, and their kids to flourish. pic.twitter.com/7TPz0DACKX