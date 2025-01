Imágenes satelitales captan incendios en California

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Imágenes satelitales captaron la rápida propagación del incendio en Pacific Palisades, California, que se extendió durante ayer 7 de enero por la tarde y ha quemado más de mil 200 hectáreas, impulsado por los fuertes vientos de Santa Ana.

La columna de humo del incendio de Palisades se extiende por más de 160 kilómetros desde la costa de California hasta el Océano Pacífico.

En este momento, cuatro incendios se propagan por el condado de Los Ángeles, dejando destrucción a su paso. Autoridades locales y estatales declararon un estado de emergencia en la región, y 30 mil residentes han sido evacuados.

El más grande de ellos, originado en Pacific Palisades, fue observado desde el espacio con un satélite del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA, por sus fuentes en inglés), lo que mostró su rápida expansión.

The Palisades Fire and Eaton Fire continue their rapid growth near Los Angeles as both have scorched over 10,000 acres. pic.twitter.com/hxmotUY7lB