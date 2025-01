Los líderes europeos ya están cansados de la intromisión de Musk, ¿podrán detenerlo?

El primer lunes del nuevo año tuvo un comienzo agitado, con los líderes europeos acusando a un ciudadano multimillonario de una nación amiga de intervenir en los procesos democráticos del continente.

A medida que la cuenta regresiva para la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero llega a la recta final, su aliado cercano Elon Musk ya ha activado las alarmas transatlánticas, sacudiendo a los políticos y asesores políticos para que se preparen para los desafíos de una segunda presidencia de Trump.

En su discurso anual de política exterior el lunes, Emmanuel Macron no nombró directamente a Musk, pero el presidente francés no cayó en rodeos al resumir la amenaza que representa el hombre más rico del mundo para las instituciones democráticas de Europa.

"Hace diez años, ¿quién podría haberlo imaginado si nos hubiesen dicho que el dueño de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría un nuevo movimiento reaccionario internacional e intervendría directamente en las elecciones, incluso en Alemania?", dijo Macron a los embajadores franceses reunidos en París.

Los comentarios de Macron se produjeron después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, condenara los esfuerzos de Musk por involucrarse en las próximas elecciones generales de su país respaldando al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha tenido que responder a las diatribas casi diarias de Musk sobre un escándalo de protección infantil de décadas de antigüedad, declarando que "se ha cruzado una línea".

El propietario de la plataforma de redes sociales X ha arremetido durante mucho tiempo contra el primer ministro laborista, pidiendo la renuncia de Starmer y que Estados Unidos "libere" a Reino Unido. Pero, cuando Musk llamó a un parlamentario laborista y exministro un "apologista del genocidio por violación", Starmer emitió una reprimenda, pidiendo al jefe de X que deje de "difundir mentiras y desinformación".

Más al norte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, también se sumó al coro de advertencias.

"Me parece preocupante que un hombre con un acceso considerable a las redes sociales y con importantes recursos económicos esté tan directamente involucrado en los asuntos internos de otros países", dijo. "No es la forma en que deberían suceder las cosas entre las democracias y los aliados".

El ascenso de Musk -el jefe de X, la compañía de cohetes SpaceX y el gigante de vehículos eléctricos Tesla- en el círculo íntimo de Trump ha dejado a los expertos en política europea con la tarea de planificar lo que podría suceder entre las democracias y los aliados en los próximos cuatro años.

Si bien el regreso de Trump a la Casa Blanca no fue una sorpresa, su apoyo a un magnate de las redes sociales que impulsa un giro a la derecha en el continente plantea un desafío para los líderes europeos.

¿Ciudadano o funcionario?

El primer golpe se lanzó poco después de la reelección de Trump, cuando el presidente electo nombró a Musk y al empresario y político Vivek Ramaswamy colíderes de lo que llamó el "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE).

En medio de las preguntas sobre si el nuevo DOGE sería un departamento oficial del gobierno, el consenso en las principales organizaciones de noticias fue que Musk probablemente operaría "fuera de los confines del gobierno".

La ambigüedad ha abierto un debate sobre si Musk debe ser visto como un ciudadano más o un funcionario y cuáles son las implicaciones, si las hay.

"El punto es que hay un límite a donde puede llegar", afirma Jérôme Barbier, ex jefe de Ciberseguridad en el Foro de Paz de París en El Debate de France 24 en inglés. "Existe la posibilidad de que Elon Musk esté disfrutando de su momento dorado.

"A partir del día de la toma de posesión, o asume un cargo en la administración estadunidense y allí, incluso legalmente hablando, bajo la ley estadunidense, no podrá dirigir y dirigir sus propias empresas", sostiene Barbier. "Y si no asume el cargo, su influencia desaparece en parte".

Pero Marietje Schaake, exeurodiputada holandesa y miembro del Centro de Seguridad Cibernética de la Universidad de Stanford, advierte que no se debe ver a Musk como una amenaza transitoria.

"Su papel ahora, como líder designado de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, sin tomar una posición oficial, es deliberado, porque le permite mantener el control sobre sus empresas para decir siempre: 'Oh, no, pero no estoy actuando en una capacidad formal', mientras que, por supuesto, la gente actuará según lo que él diga", explicó en El Debate.

"Elon Musk dirige un imperio empresarial. Ahora es un asesor muy cercano a Trump. Por lo tanto, también debemos considerar lo que dice en sus comentarios y su apoyo a varios políticos europeos de la extrema derecha y del lado fascista del espectro como algo que condona el próximo presidente de Estados Unidos", agregó.

En el caso de Musk, la convergencia de intereses empresariales y políticos, además de las acusaciones de injerencia en los procesos democráticos europeos, requiere una acción enérgica al otro lado del Atlántico, cree Schaake. Los líderes europeos harían mal en confiar únicamente en los procesos de investigación de Estados Unidos para gestionar la amenaza, sostuvo.

"Es esencial que también analicemos si hay barreras legales que ahora ha cruzado y si debería haber implicaciones para este tipo de comportamiento", dijo Schaake, advirtiendo que la segunda presidencia de Trump verá un "gobierno estadunidense completamente diferente". Ahora "estamos lidiando con un presidente que no respeta los controles y equilibrios".

Ya sea que esté en el gobierno o en calidad de asesor, las intenciones de Musk son tan claras como sus objetivos, subraya Schaake.

"Si su interés es no ser regulado, tener el menor número posible de normas con las que lidiar, entonces la UE es una amenaza para usted. Y así, en ese sentido, una UE más débil, una UE fragmentada, una UE más nacionalista, está en el interés de Elon Musk", sostuvo.

Una nueva ley digital señala el camino

El debilitamiento de la unidad europea como objetivo geopolítico se ha asociado en los últimos años con críticos y rivales de Occidente, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping. La pregunta en muchas capitales europeas en los últimos meses ha sido hasta qué punto Musk parece haber tomado una página del libro de jugadas de Putin al apoyar a los partidos euroescépticos de derecha.

La clase política británica se vio sacudida el mes pasado cuando el partidario del Brexit y político ultraderechista Nigel Farage salió de una reunión con Musk en la finca de Trump en Mar-a-Lago en Florida con noticias de primera plana. En declaraciones a los periodistas, Farage confirmó que se estaban llevando a cabo conversaciones para que Musk hiciera una fuerte donación a Reform UK.

Pero, la estrecha hermandad llegó a un punto álgido este fin de semana, cuando Musk pidió que Farage fuera reemplazado como jefe de Reform UK por el fracaso del político británico para apoyar a un extremista antiislam encarcelado. Pero el martes, Farage restó importancia a las diferencias, insistiendo en que estaba listo para tender puentes con Musk.

En Alemania, el apoyo de Musk a los políticos de extrema derecha antes de las elecciones del 23 de febrero llamó la atención la semana pasada, cuando el multimillonario tecnológico anunció que organizará una charla en vivo en X con la jefa de AfD, Alice Weidel.

La charla en vivo entre Musk y Weidel, programada para el jueves, ha llevado a los funcionarios de la UE a examinar si el evento viola la histórica ley de contenido en línea del bloque, la Ley de Servicios Digitales (DSA).

En una publicación en X, el excomisario europeo Thierry Breton recordó a Weidel que la DSA incluye medidas para "protegerlas reglas democráticas contra el comportamiento ilegal o incorrecto en tiempos electorales".

En una rueda de prensa en Bruselas, el portavoz digital de la UE explicó que el debate en directo sobre X no era una violación de la DSA. "Nada en la DSA prohíbe al propietario de una plataforma o a cualquier persona alojar una transmisión en vivo", indicó Thomas Regnier. "Al señor Musk se le permite expresar sus puntos de vista personales, sus opiniones políticas en la UE en línea y fuera de línea".

La plataforma X de Musk ya está siendo investigada en virtud de la DSA sobre cómo aborda la difusión de contenidos ilegales y la manipulación de la información.

La UE evaluará "cuidadosamente" la transmisión en vivo del jueves, agregó Regnier, para evaluar si podría incluirse en la investigación actual del bloque si se identifica algún riesgo.

La clave está en los detalles

Si bien la DSA salvaguarda la libertad de expresión, varios expertos señalan que, en el caso de Musk, la clave podría estar en el detalle algorítmico.

"La nueva ley se asegura de que pueda haber más transparencia, y eso es realmente lo que falta. Así que simplemente no lo sabemos. No tenemos la capacidad de hacer suficiente investigación independiente sobre cómo varios escenarios algorítmicos afectan el alcance de varias voces en X, y si Musk, por ejemplo, se prefiere a sí mismo y a otras voces de ideas afines de maneras que son inaceptables", dijo Schaake.

"Yo diría que el proceso legal, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, debería seguir su curso. Es importante que, a nivel de la UE, la Comisión Europea dé un paso al frente y analice si lo que está haciendo Elon Musk está dentro o fuera de los límites de la ley", añadió.

Si se descubre que Musk ha infringido la DSA, podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de la facturación mundial, o incluso a bloqueos temporales de su plataforma digital.

Pero Felix Kartte, miembro de la Fundación Mercator, con sede en Berlín, advierte que la Comisión Europea debe "andar con cautela" con la aplicación de la ley, señalando que una multa del 6% es "una miseria" para el hombre más rico del mundo.

"Es poco dinero para él. Esto no significa que esto le disuada de seguir utilizando X para interferir en la democracia aquí en Europa. Y luego podríamos ver una escalada, con un enfrentamiento al final, en el que la única opción que le queda a la UE es bloquear o cerrar X por completo", dijo Kartte.

Un cierre de X podría desencadenar preocupaciones "justificadas" sobre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, señaló Kartte. "Cualquier estrategia regulatoria debe estar bien pensada y debe tener un amplio respaldo político de los estados miembros de la UE para que realmente tenga sentido", agregó.

Una cuestión de voluntad política

La voluntad política se convertirá en un ingrediente crítico en los próximos cuatro años si Europa tiene que asumir el desafío planteado por un multimillonario que posee X y SpaceX.

En Italia, la sorpresiva reunión de la primera ministra Giorgia Meloni con Trump el sábado por la noche en Mar-a-Lago reabrió una controversia sobre un acuerdo de mil 500 millones de euros entre Roma y Starlink, que forma parte de SpaceX.

Musk aseguró el 6 de enero que estaba listo para proporcionar a Italia servicios de comunicación seguros después de que Meloni negara que el tema hubiera surgido durante su reunión con Trump.

En medio de una protesta de la oposición, representantes del principal partido de oposición de Italia han pedido al gobierno que proporcione más detalles en el Parlamento sobre cualquier posible contrato de defensa de Starlink.

"Creo que el problema de Musk no se resolverá solo por medios legales, sino que debe tener el respaldo político de los Estados miembros y, significativamente, de los Estados miembros más grandes", dijo Barbier, señalando que "la mayor parte de la riqueza de Musk proviene de la industria de defensa. Por lo tanto, está claro que esto requiere voluntad política entre algunos Estados miembros".