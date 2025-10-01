¿Culpa de republicanos o demócratas?; sin un acuerdo sobre presupuesto de Trump (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los republicanos y demócratas en el Capitolio no llegaron a un acuerdo para aprobar un presupuesto que mantenga funcionando al Gobierno de Donald Trump y sirviéndole a los ciudadanos estadunidenses. Las culpas se las están tirando unos a otros. Los republicanos dicen que es de los demócratas, los demócratas, que es de los republicanos.

Y lo cierto es que este impase mantiene en el limbo a 750 mil trabajadores del Gobierno federal. El presidente Trump, aquí en la Casablanca, ha dicho que muchos de estos corren el riesgo de ser despedidos definitivamente. Y es que sigue con el tema de ahorrarle gastos al erario estadunidense recortando programas federales en materia de seguridad. No hay nada suspendido la vigilancia en la frontera entre México y Estados Unidos. Se mantiene vigente y constante.

Lo mismo las alertas que reciben dependencias como el Departamento de Justicia y el Departamento de guerra. Seguridad interior también se mantiene vigente con algunos programas esenciales. Lo que está provocando una incertidumbre son los efectos económicos de este cierre gubernamental. Porque aún cuando los republicanos y demócratas se verán obligados a seguir negociando en la Cámara de Representantes del Capitolio, hay un plazo hasta el 7 de octubre para que regresen los 435 representantes de un receso.

En el Senado es donde se está amoldando el proyecto de ley para reabrir las puertas del Gobierno federal.