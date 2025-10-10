María Corina Machado agradece el Nobel de la Paz como un "logro" de todo el pueblo venezolano

MADRID (EUROPA PRESS).- La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado manifestó este viernes sentirse "honrada" por el premio Nobel de la Paz que ha recibido, el cual valoró como un reconocimiento a "toda la sociedad venezolana".

Visiblemente sorprendida y emocionada, Machado dijo no merecer tan distinguido galardón e insistió en que solo es "una persona" dentro de un "movimiento" que busca el cambio en su país. "No tengo palabras", indicó por teléfono a Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel.

"Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Creo que no merezco esto", dijo Machado ante Harpviken, que le ha reconocido "su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"Estoy muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy seguro de que prevaleceremos. Y este es sin duda el mayor reconocimiento a nuestro pueblo que, sin duda, se lo merece", señaló la dirigente de la oposición.

El jurado reconoció a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y cargó contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.

Según el Comité Noruego, Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario" a manos del chavismo, al que atribuye una "maquinaria violenta" dirigida contra ciudadanos de a pie y, de manera particular, contra la oposición política.