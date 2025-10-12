Helicóptero pierde el control y se estrella en Huntington Beach, California (Videos)

HUNTINGTON BEACH, California, EU (AP).- Un helicóptero que volaba sobre una popular playa del sur de California el sábado perdió repentinamente el control y comenzó a girar en espiral en el aire, perdiendo finalmente altitud y estrellándose contra una hilera de palmeras mientras bañistas y visitantes de la playa observaban atónitos.

Varios videos publicados en Internet muestran a la aeronave girando en el sentido de las agujas del reloj sobre Huntington Beach y luego cayendo hacia el borde de la playa, donde queda encajado entre palmeras y una escalera cerca de la Pacific Coast Highway.

???????? Un hombre casi es aplastado por un helicóptero que se estrelló en Huntington Beach, California.



Estaba literalmente debajo del helicóptero cuando se estrelló. Mi vida brillaba ante mis ojos, publicó el hombre.



El helicóptero se estrelló junto a la autopista de la costa…

Tremendo POV del accidente de helicóptero en California. ??

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach informó que cinco personas fueron hospitalizadas, incluyendo dos que estaban en el helicóptero, quienes fueron rescatadas sanas y salvas de los escombros. Otras tres personas que se encontraban en la calle resultaron heridas. No se dieron detalles de inmediato sobre sus lesiones. Hasta el momento no se ha revelado ninguna causa que provocara el accidente.

El departamento dijo que el helicóptero estaba asociado con un evento anual de recaudación de fondos “Cars 'N Copters” planeado para el domingo.