Se abre mega socavón a plena luz del día y “traga” a un estudiante (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un estudiante que caminaba por una banqueta en Manaos, capital del estado de Amazonas (Brasil), cayó a una cratera que se abrió de forma repentina en la Rua Paraguaçu, barrio Vila da Prata. El momento quedó captado por una cámara de seguridad: el pavimento cede en segundos, el joven desaparece en el hueco y transeúntes corren para ayudarlo. Ocurrió la mañana del jueves 9 de octubre, de acuerdo con reportes locales.

Testigos refieren que el joven fue retirado casi de inmediato y, aunque sufrió el impacto de la caída, no se confirmó de manera oficial la existencia de lesiones de gravedad.

Qué se sabe y posibles causas

Autoridades municipales informaron de manera preliminar que el colapso estaría relacionado con una falla en la red de drenaje pluvial o sanitaria bajo la acera, lo que habría ocasionado la pérdida de soporte del suelo. Brigadas de protección acudieron para acordonar el área, evaluar la extensión del daño y realizar trabajos de contención.

Ingenieros consultados por medios locales suelen explicar que este tipo de hundimientos se originan cuando se combinan tuberías con filtraciones, lluvias intensas y materiales de relleno poco compactados; la erosión subterránea se vuelve silenciosa hasta que el peso en superficie supera el límite de resistencia y ocurre el colapso.

Proliferan los socavones

El punto afectado permanece restringido al paso peatonal mientras se realizan inspecciones del subsuelo y se determina el método de reparación —que puede incluir sustitución de tubería, inyección de material estabilizante y reconstrucción de la losa. La prefectura también revisa si existen otras zonas cercanas con signos de subsidencia para evitar nuevos incidentes. Aunque el caso de Manaos es puntual, Brasil ha registrado episodios similares en distintas ciudades durante temporadas de lluvia: los socavones y grietas suelen asociarse a redes antiguas de servicios, suelos con alta presencia de arcillas y crecidas repentinas.





Especialistas recomiendan a peatones y comercios reportar hundimientos incipientes, fisuras lineales en banquetas o tapas de registro desalineadas, señales que pueden anticipar un problema mayor. En este caso, la reacción de quienes estaban en la calle permitió rescatar al estudiante en minutos, mientras se mantenían las primeras labores de seguridad y evaluación técnica para restablecer la circulación con condiciones adecuadas.