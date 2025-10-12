Trump afirma que entre Israel y Hamás “la guerra ha terminado”

El presidente Donald Trump saluda desde las escaleras del Air Force One . Foto: AP / Luis M. Alvarez

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "la guerra ha terminado", en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de partir hacia Israel y Egipto en el marco de la posible finalización del acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

"La guerra ha terminado", afirmó y reiteró desde la aeronave, tras razonar que "han pasado siglos" y "la gente está cansada" como motivos para apuntalar su previsión de que "el alto el fuego se mantendrá", según las declaraciones recogidas por CNN.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca se refirió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que describió como "un presidente en tiempos de guerra".

"Ha hecho un muy buen trabajo", dijo, antes de reconocer haber "tenido algunas disputas con él", aunque "se resolvieron rápidamente".

"En lo que a mí respecta, creo que ha hecho un gran trabajo. Creo que era la persona adecuada en este momento", declaró, evitando responder de manera concluyente a si el mandatario israelí se había comprometido con él a avanzar a la siguiente fase del acuerdo de paz con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Tras el acuerdo entre Israel y Hamás en torno a la primera fase del plan propuesto por Trump, que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, se espera que se produzca este lunes la liberación de rehenes y presos entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.

Además, en la misma jornada, se producirá una cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según la Presidencia egipcia, "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".