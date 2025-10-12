UNICEF constata al menos 17 niños muertos en la masacre contra el centro de acogida de El Fasher

Internacional
UNICEF constata al menos 17 niños muertos en la masacre contra el centro de acogida de El FasherLas paramilitares RSF niegan toda relación con el bombardeo del sábado, que dejó al menos 60 civiles muertos
MADRID (EUROPA PRESS) - El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene constancia de que al menos 17 niños murieron y 21 resultaron heridos este pasado sábado en el oeste de Sudán por el doble bombardeo atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un centro de acogida de El Fasher, la asediada capital del estado de Darfur Norte, que costó la vida a un total aproximado de 60 civiles.
"Este devastador ataque contra niños y familias que ya estaban desplazados y buscaban seguridad es indignante", declaró Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. "Matar y herir a niños constituye una grave violación de sus derechos, y los ataques contra civiles en lugares que se supone ofrecen seguridad y refugio son inadmisibles", ha añadido.
Las RSF negaron a última hora del sábado toda relación con el bombardeo. "Estas acusaciones son totalmente falsas y forman parte de una campaña sistemática de desinformación destinada a encubrir las derrotas en el campo de batalla sufridas por el ejército terrorista (de Sudán) y sus elementos mercenarios", hizo saber el grupo paramilitar, enfrentado desde abril de 2023 a los militares en un conflicto que ha devastado el país, en su cuenta de la plataforma Telegram.
"Acusaciones similares no son más que invenciones sin fundamento real y se ven desmentidas por los hechos y los testimonios de miles de civiles que abandonaron la ciudad después de que nuestras fuerzas les proporcionaran pasajes seguros y refugios temporales para proteger sus vidas", añadió.
UNICEF recuerda por contra que El Fasher ha estado sitiada por las RSF durante más de 500 días, "con severas restricciones a la circulación, el acceso a alimentos, agua y atención médica", y que "la población civil, incluidos numerosos niños, ha sufrido repetidos bombardeos y el deterioro de sus condiciones de vida".