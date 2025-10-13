Accidente de autobús en región montañosa de Sudáfrica mata al menos a 42 personas

En esta fotografía, proporcionada por el Departamento de Transporte y Seguridad Comunitaria de Sudáfrica, se ve a agentes de policía y equipos de rescate buscando víctimas en un autobús volcado en el terraplén, en Louis Trichardt, Sudáfrica, el domingo 12 de octubre de 2025. . Foto: Departamento de Transporte y Seguridad Comunitaria de Sudáfrica vía AP

JOHANNESBURGO (AP).- Un autobús se salió de la carretera y se precipitó por un terraplén en un empinado paso de montaña en el norte de Sudáfrica, matando al menos a 42 personas y dejando a otros 49 pasajeros heridos, dijeron las autoridades este día.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo en la autopista N1 cerca de la ciudad de Louis Trichardt, a unos 400 kilómetros al norte de la capital, Pretoria.

El Ministerio de Transporte informó en un comunicado que entre las víctimas había siete niños, 17 hombres y 18 mujeres. Seis personas resultaron gravemente heridas y otras 31 sufrieron heridas graves y fueron trasladadas a varios hospitales. Un niño gravemente herido fue trasladado en helicóptero a un hospital, según el ministerio.

Las imágenes publicadas por las autoridades muestran el autobús azul volcado en el terraplén, con rescatistas trabajando debajo para buscar víctimas. El gobierno provincial de Limpopo informó que las operaciones de rescate continuaron hasta la noche del domingo.

El autobús se dirigía a Zimbabue y transportaba a ciudadanos zimbabuenses y malauíes que se dirigían a sus países de origen, según informó el Ministerio de Transporte. Añadió que aún se desconoce la causa del accidente.

En una declaración, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ofreció “sus más profundas condolencias a las naciones de Zimbabwe y Malawi que han perdido a sus compatriotas”.

“Esta tristeza se ve agravada por el hecho de que este incidente tuvo lugar durante nuestro mes de transporte anual, en el que ponemos especial énfasis en la importancia de la seguridad en nuestras carreteras”, dijo Ramaphosa.

El año pasado, 45 personas murieron en un accidente de autobús en la misma provincia de Limpopo cuando su vehículo se salió de un puente y cayó en un barranco. Una niña de 8 años fue la única sobreviviente del accidente. El autobús transportaba principalmente a ciudadanos de Botsuana que viajaban a una reunión religiosa de Pascua en Sudáfrica.