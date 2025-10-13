"La guerra en Gaza ha terminado" y ahora hay "paz en Oriente Próximo": Trump

MADRID (EUROPA PRESS) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "la guerra de Gaza ha terminado", un hito que según sus propias palabras parecía "impensable" y que ha abierto la puerta a la "paz en Oriente Próximo", al término de una cumbre de paz en Sharm el Sheij (Egipto) a la que han asistido más de una veintena de líderes mundiales.

Trump aplaudió durante un discurso la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en poder de Hamás, paso previo a la entrega de otros 28 cuerpos, y señaló que la ayuda humanitaria comienza a entrar con más fluidez en la Franja, donde la ONU declaró ya formalmente la hambruna el pasado mes de agosto.

El inquilino de la Casa Blanca espera que el acuerdo que él mismo promovió entre Israel y Hamás suponga "más que el fin de la guerra de Gaza" y marque "un nuevo comienzo para todo Oriente Próximo". Aspira a que sea una región "fuerte, estable y próspera", en la que todos los países "rechacen el terrorismo de una vez por todas", y ha sugerido que haya nuevas adhesiones a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

"He leído en muchas ocasiones que la III Guerra Mundial empezaría en Oriente Próximo. No va a pasar", ha sentenciado Trump, que ha planteado entre los nuevos retos a corto plazo "restaurar lo básico" para la población gazatí y avanzar en la reconstrucción, para lo cual la Franja debe estar "desmilitarizada".

"Ahora, comienza la reconstrucción, quizás lo más fácil", ha señalado Trump, entre mensajes constantes de gratitud y reconocimiento a los líderes presentes, entre los que sí se incluía el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, pero no el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump ha reconocido desde la tribuna la presencia de Abbas, sin aludir en ningún momento a Netanyahu, con quien se había visto horas antes en Israel. Según el Gobierno israelí, Netanyahu no ha acudido por la coincidencia con el inicio de la festividad judía del Simjat Torá.

Mensajes directos

La ceremonia también incluyó un discurso del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que más allá de aplaudir el hito del acuerdo por el que todos los líderes se habían citado en Sharm el Sheij, ha pedido el Nobel de la Paz para Trump por su "contribución extraordinaria" a la resolución de conflictos. "Es el mejor candidato", señaló.

En otro momento, durante el repaso a los líderes asistentes, Trump ha aludido a la primera ministra de Italia, Giordia Meloni, como "una mujer joven y guapa", algo por lo que él mismo reconoció que sería criticado en Estados unidos. "Me arriesgaré", declaró entre risas y tras preguntar a Meloni si le molestaba que le llamase "guapa".

Además, se dirigió al presidente, del Gobierno español, Pedro Sánchez, para interpelarle también entre risas por sus públicas discrepancias por el gasto en defensa. ¿"Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos", señaló Trump, para acto seguido indicar España está haciendo "un trabajo fantástico".