Trump ataca otro barco con drogas cerca de Venezuela; matan a seis “narcoterroristas”

WASHINGTON (apro). – Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunció que en la mañana de este martes ordenó al Pentágono destruir una lancha rápida que presuntamente transportaba drogas junto con la ejecución de los seis hombres que la tripulaban a los que llamó “narcoterroristas”.

“Bajo mi autoridad como Comandante en Jefe, esta mañana el Secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un golpe preciso y letal sobre una embarcación afiliada como una Organización Designada como Terroristas Internacionales”, escribió Trump en su cuenta personal de Truth Social.

Trump dijo que el ataque fue realizado en aguas internacionales y que información de “inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, que estaba asociada con “redes narcoterroristas” y que se encontraba en una ruta de narcotráfico conocida.

“La información de inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, asociada con redes ilícitas del narcoterrorismo y que transitaba por una ruta de una organización terrorista internacional. El ataque se hizo en aguas internacionales y fueron asesinados seis narcoterroristas masculinos que iban a bordo de la nave”, concluyó Trump.

Esta es la quinta embarcación que destruye con armas letales del Pentágono presuntamente en aguas internacionales y cerca de las costas de Venezuela y son ya 27 personas asesinadas por el Comando Sur.

Es la quinta lancha atacada

La semana pasada, el Senado votó una resolución de poderes de guerra que habría impedido que el gobierno de Trump efectuara los ataques a menos que el Congreso los autorizara específicamente, pero no fue aprobada.

En un memorando enviado al Congreso y obtenido por The Associated Pres, el gobierno de Trump señaló que había determinado que “Estados Unidos participa en un conflicto armado no internacional con esas organizaciones designadas como terroristas” y que al mandatario había ordenado al Pentágono que “ejecutara operaciones contra ellos en virtud de la ley del conflicto armado”.

El gobierno de Trump no ha proporcionado pruebas subyacentes a los legisladores para demostrar que los barcos, atacados por el ejército estadounidense en una serie de ofensivas fatales, realmente transportaban narcóticos, de acuerdo con dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema y que no estaban autorizados para comentar públicamente, por lo que hablaron bajo condición de anonimato.

Los ataques se produjeron después de una acumulación de fuerzas marítimas estadunidenses en el Caribe, distinta a cualquier otra en tiempos recientes.

La semana pasada, el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo a líderes militares que el gobierno estadounidense sabe que las acusaciones de tráfico de drogas utilizada para apoyar las recientes acciones en el caribe son falsas, y que su verdadera intención es “forzar un cambio de régimen” en el país sudamericano.

Añadió que el gobierno venezolano no considera el despliegue de los buques de guerra estadounidenses como una mera acción propagandística y advirtió de una posible escalada.

Dijo a la población que tiene que prepararse, “porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal, es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar”.

