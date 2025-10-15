EU impondrá multas de 5 mil dólares a personas que traten de ingresar al país sin documentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de su violenta política antimigrantes, marcada por redadas, operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra la población latina y limitaciones a las visas de trabajo, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá multas de 5 mil dólares a las personas que traten de ingresar sin documentos a Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México publicó un breve video en sus redes sociales, en el que su vocero notifica sobre la “nueva multa” contra “toda persona que cruce ilegalmente” al vecino país, como parte de las “graves consecuencias” que enfrentarán los indocumentados en su país.

El mensaje, dirigido a la población mexicana, hace eco a campañas anteriores, que el gobierno de Estados Unidos promovió en México para desalentar la migración, como el polémico comercial antimigrantes que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) difundió en medios de comunicación, incluyendo en anuncios de Televisa en horas de gran audiencia.

En esta campaña de propaganda, la propia titular del DHS, Kristi Noem, advertía que “si eres un criminal extranjero considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses”, y amagaba con que “te vamos a perseguir, los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.