EU revoca seis visas por celebrar o burlarse del asesinato de Charlie Kirk; una es de México

Trump en la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk. Foto: @WhiteHouse

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de seis extranjeros que, según funcionarios de Estados Unidos, hicieron comentarios despectivos o se burlaron de la muerte del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

El Departamento de Estado dijo el martes que había determinado retirarles sus visas tras revisar sus publicaciones en redes sociales sobre Kirk, quien fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

El anuncio se produjo mientras Trump le otorgaba póstumamente el más alto honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad.

Charlie Kirk was assassinated in the prime of his life for speaking the truth, living his faith, & relentlessly fighting for America.



That is why today President Trump posthumously awarded Charlie Kirk our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. ???? pic.twitter.com/Bqd1hr9byX — The White House (@WhiteHouse) October 15, 2025

El gobierno estadunidense y sus partidarios han ido contra personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que ha llevado al despido o a otras medidas contra periodistas, maestros y otros, generando preocupaciones sobre la libertad de expresión.

A Mexican national said that Kirk “died being a racist, he died being a misogynist” and stated that “there are people who deserve to die. There are people who would make the world better off dead.”



Visa revoked. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Los seis extranjeros a los que les revocaron sus visas estadounidenses eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificados.

"Un ciudadano mexicano dijo que Kirk 'murió siendo racista, murió siendo misógino' y afirmó que 'hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta'. Visa revocada", publicó el Departamento de Estado en X.

Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo el Departamento de Estado. "Los extranjeros que se aprovechan de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados".

El vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios de Estados Unidos han alentado a las personas a denunciar el lenguaje ofensivo sobre Kirk que vean en internet. En un tuit publicado el mes pasado, el subsecretario de Estado Christopher Landau pidió a los usuarios de redes sociales que lo copien en cualquier publicación relevante, diciendo que estaba personalmente "disgustado de ver a algunos en redes sociales alabando, racionalizando o minimizando el evento, y he instruido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas apropiadas".