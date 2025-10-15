Explota camioneta en Guayaquil; muere hombre que grababa el accidente

QUITO (AP) — Un vehículo explotó el martes en una concurrida zona comercial en la ciudad costera ecuatoriana de Guayaquil, dejando al menos un muerto y dos heridos, informaron los bomberos.

En declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, el mayor Jorge Montanero, jefe de la división de rescate de Bomberos de la ciudad, dijo que el fallecido es un taxista que se encontraba cerca del vehículo que estalló y que la policía está revisando carro por carro en las inmediaciones.

“Estamos haciendo las evacuaciones (de personas) de todos los edificios por precaución”, mientras la policía inspecciona el resto de vehículos estacionados en la zona, destacó.

Consultado sobre si se trató de un coche bomba, Montanero señaló que “no sabemos, pero un coche normal no explota de esta forma, pero habrá que esperar el informe de la policía”.

Humberto Plaza, gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro”. Aseguró que la policía buscará a los responsables, “los vamos a agarrar y van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”.

Después de llevar a cabo una inspección en la zona, la policía confirmó que sus agentes encontraron algunos cartuchos de dinamita, con los cuales se ejecutó una explosión controlada.

La explosión del vehículo se produjo en esa zona de amplia actividad comercial y empresarial en donde además hay restaurantes, todos los cuales quedaron con vidrios destrozados y otros daños.