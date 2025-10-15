Madre e hija mueren tras comer pastel que les regaló un familiar que les debía dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Policía Civil de São Paulo investiga la muerte de Ana Maria de Jesus (52 años) y su hija Larissa de Jesus Castilho (21), ocurridas después de comer un pastel de cumpleaños que un familiar entregó en su domicilio, en el barrio Ipiranga, zona sur de la capital. El caso se indaga como doble homicidio y tentativa de homicidio por envenenamiento. De acuerdo con reportes de CNN Brasil, los parientes de las víctimas figuran entre los investigados.

Lo confirmado por autoridades y cronología

Según la Secretaría de Seguridad Pública citada por medios locales, Larissa fue hallada sin vida la madrugada del 9 de junio en una vivienda de la Rua do Manifesto; horas antes había comido un trozo del pastel. Su madre, Ana Maria, presentó convulsiones tras ingerir el mismo alimento el 8 de junio y fue hospitalizada; falleció el 29 de julio. La pesquisa está a cargo del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), que realizó diligencias y cateos en octubre. CNN Brasil informó que se solicitaron exámenes toxicológicos al Instituto Médico Legal.

Entrega del pastel y otras víctimas

De acuerdo con la reconstrucción difundida por CNN Brasil, el pastel fue entregado al día siguiente de una reunión familiar. Larissa habría asistido a la celebración y llevó una porción a casa. Además de madre e hija, una adolescente de 16 años consumió el postre, presentó malestar y sobrevivió.

Hipótesis de móvil y sustancia

Versiones recabadas por la prensa brasileña señalan que el familiar que llevó el pastel mantenía una deuda con la familia de las víctimas; esa línea de investigación no ha sido confirmada oficialmente. Coberturas televisivas locales mencionaron de forma preliminar la posible presencia de insecticida en el alimento; la confirmación depende de los dictámenes toxicológicos y periciales. CNN Brasil ha dado seguimiento al expediente y reportó que una pareja investigada no obtuvo prisión temporal mientras continúan las diligencias.