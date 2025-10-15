Marco Rubio advierte que EU revocará visas a quienes celebraron asesinato de Charlie Kirk

El sello del Departamento de Estado de EEUU fotografiado en la Agencia de Pasaportes de Washington, el 12 de julio de 2016. Foto: AP

WASHINGTON (apro) – Marco Rubio, Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump advirtió que ha revocado y continuará revocando el visado estadunidense a los extranjeros que hayan celebrado el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo con una nota del servicio de noticias estadunidense Dailywire que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió en su cuenta personal de la plataforma X; el Departamento de Estado ya ha revocado visas a extranjeros por alegrarse del asesinato de Kirk.

“Estados Unidos no tiene obligación de recibir a extranjeros que deseen la muerte de estadunidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a poseedores de visa de Estados Unidos que han celebrado el atroz asesinato de Charlie Kirk”, indicó a Dailywire un funcionario del Departamento de Estado.

En la nota propagada por la vocera del presidente Trump se destaca un párrafo que hace referencia a un ciudadano mexicano al que no identifica por nombre, quien hizo referencia al asesinato de Kirk.

Un ciudadano mexicano dijo que Kirk ‘murió siendo un racista, siendo un misógino’ y agregó que ‘hay gente que merece morir. Hay gente que muerto hace mejor al mundo’, destaca el medio estadunidense, achacando las frases al ciudadano mexicano.

De igual manera y sin identificarlos por nombre y apellido, Dailywire reporta que otros extranjeros, un argentino, un alemán, un brasileño, un paraguayo y un sudafricano, hicieron referencias similares a las del mexicano sobre el asesinato de Kirk.

“El presidente Trump y el secretario Rubio defenderán nuestras fronteras, cultura y a nuestros ciudadanos con la aplicación de las leyes de inmigración. Serán removidos los extranjeros que tomen ventaja de nuestra hospitalidad al celebrar el asesinato de nuestros ciudadanos”, agregó el funcionario del Departamento de Estado a Dailywire.

Kirk de 31 años fue asesinado el pasado 10 de septiembre en Orem, Utah, mientras ofrecía un discurso a estudiantes universitarios.

El joven activista fue una pieza clave para el éxito de la campaña presidencial de Trump el año pasado, al promover la plataforma electoral del actual primer mandatario de Estados Unidos.

Este martes 14 de octubre el presidente de Estados Unidos otorgó en un acto póstumo celebrado en la Casa Blanca, la Medalla de Honor a Kirk; condecoración que fue recibida por Erika, esposa del finado.