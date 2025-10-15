Por cada lancha con drogas que el Pentágono destruye, EU salva 25 mil vidas: Trump

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que por cada lancha rápida que ha destruido el Pentágono y destruirá en aguas internacionales cerca de Venezuela, salva la vida de 25 mil personas en su país sin importar la vida de los tripulantes asesinados.

“Son lanchas rápidas caras y veloces, por cada una que hemos destruido hemos salvado 25 mil vidas. Si pierdes a 3 personas (ejecutadas en el ataque del Pentágono); bueno no se compara con salvarle la vida a 25 mil”, declaró Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Junto a Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia y Kash Patel, el director del FBI, el mandatario estadunidense justificó su nueva estrategia de eliminar con la fuerza militar letal a los narcotraficantes y minimizó el hecho de que con esto viole leyes internacionales.

“Esa es una pregunta ridícula”, reviró Trump cuando en la conferencia de prensa se le cuestionó si con la orden que emite al Pentágono para destruir a una lancha con drogas y ejecutar a sus tripulantes viola leyes internacionales que rigen a los océanos.

“Hemos detenido todo el tráfico de drogas por mar”, afirmó Trump quien apuntó que durante “tres décadas” la intercepción de navíos con enervantes por parte de la Guardia Costera de su país fue una estrategia inefectiva para contener el trasiego de los narcóticos.

“El océano estaba inundado con fentanilo, estamos salvando tremendas cantidades de vidas… estamos vigilando, nos han dado información de que las lanchas van cargadas de drogas, eso lo hace un juego limpio (el destruirlas), en lo que queda de estos navíos por todos lados hay polvo de fentanilo”, sostuvo el mandatario estadunidense.

Trump reiteró que cuando ordena el ataque contra embarcaciones en las aguas del Caribe que colindan con costas de Venezuela, la información de inteligencia que recibe “es fuerte” respecto al cargamento que llevan… “son lanchas rápidas, pero no son más veloces que los misiles”.

Cuando se le preguntó sobre si su política de utilizar a la fuerza letal del Pentágono para eliminar lanchas con drogas y ejecutar a sus tripulantes también se aplicará al trasiego de narcóticos por tierra, Trump respondió; “no te lo voy a decir, pero estamos viendo cómo actuar por tierra”.

Desde el 2 de septiembre hasta el 14 de octubre de este año, Trump ha ordenado al Pentágono destruir cinco lanchas rápidas presuntamente cargadas con drogas procedentes de Venezuela, y con ello la ejecución de 27 presuntos narcotraficantes que viajaban en dichas embarcaciones.

