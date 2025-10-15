Trump

Trump y el FBI informan el arresto de 23 mil criminales desde enero a la fecha

miércoles, 15 de octubre de 2025 · 16:14

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el directo rdel FBI, Kash Patel, informaron en conferencia de prensa que, desde enero de este año a la fecha, los agentes federales han arrestado a 23 mil criminales que “aterrorizaban” las calles de ciudades de su país. 

“Si esto hemos logrado, hemos logrado en menos de ocho meses -de mi segundo mandato- imaginen lo que podremos hacer… los criminales están siendo detenidos y muchos expulsados del país”, declaró Trump en conferencia de prensa celebrada en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 

Acompañado de Patel y de Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia, el presidente y los integrantes de su gabinete de seguridad indicaron que los delincuentes detenidos, en su mayoría son personas involucradas en el narcotráfico, delitos sexuales y extremistas. 

“Esto es lo que consigue cuando se deja que los policías hagan trabajo policiaco y se elimina la política de instituciones como el FBI”, subrayó Trump en la conferencia de prensa en la que presentaron a los reporteros estadísticas sobre las detenciones de criminales. 

La conferencia de prensa junto con Patel y Bondi tuvo como intención el demostrarle a la ciudadanía estadunidense que la decisión de Trump de federalizar el combate al crimen en ciudades como Los Ángeles, Washington, D.C. y Chicago ha dado resultados altamente positivos. 

En la federalización del combate al crimen en las ciudades de Estados Unidos, Trump ha reemplazado a los departamentos de policía de los estados o locales con agentes federales como los del FBI, del Departamento de Seguridad Interior y hasta militares. 

Dentro de este mismo contexto de la federalización del combate al crimen, Trump ha enmarcado las redadas antimigratorias que agentes federales de ICE y CBP conjugan con la participación de elementos del FBI, la DEA, ATF y USMarshal, entre otros. 

“Vamos a seguir defendiendo a la ciudadanía y limpiando las calles de criminales, de lo peor de lo peor que tenemos en la gente a también los seguiremos sacando del país; no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”, acotó el presidente de Estados Unidos. 

Tanto Trump, como Patel y Bondi, aseguraron que el arresto de 23 mil criminales a partir del 20 de enero a lo que va de este año, duplica las estadísticas registradas sobre la lucha al crimen durante el último año del expresidente demócrata, Joe Biden. 

