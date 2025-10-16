Trump mantiene una "larga" conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a EU

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que está manteniendo una "larga" conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la víspera de la visita del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.

La visita de Zelenski a Washington llega en un momento en el que la Administración Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk a Ucrania, considerando que pueden convertirse en "un nuevo paso de agresión" en el conflicto.

Esta misma semana, el presidente de Ucrania anunció que una delegación negociadora de su país ya había partido rumbo a Estados Unidos, incluidos varios representantes diplomáticos, además de la primera ministra, Yulia Sviridenko o el ministro de Defensa, Rustem Umerov.