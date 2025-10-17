Así fue el reencuentro de Noa Argamani con su novio tras dos años de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Noa Argamani, la joven israelí secuestrada por Hamás durante el ataque al festival Nova el 7 de octubre de 2023, se reunió con su pareja, Avinatan Or, el 13 de octubre de 2025, tras 738 días de separación marcada por el cautiverio y el sufrimiento. Este reencuentro, capturado en un video que se ha viralizado en redes sociales, simboliza un momento de esperanza en medio del conflicto en Gaza.

El reencuentro tuvo lugar a bordo de un helicóptero de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), poco después de la liberación de Avinatan Or, quien fue liberado como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros y cese al fuego en Gaza. Noa, rescatada por las IDF en una operación especial en junio de 2024 tras 245 días en cautiverio, expresó su alegría y alivio en una publicación en Instagram y X: "Contra todo pronóstico, volvimos a casa y nos reunimos. [...] Al fin podemos comenzar a sanar juntos".

Two years. Two years passed since the last moment I saw Avinatan, the love of my life. Two years since the moment terrorists kidnapped us, put me on a motorcycle, and tore me away from Avinatan before the eyes of the entire world.



From that moment, our journey in captivity was… pic.twitter.com/u6uiyHZEeR — Noa Argamani (@ArgamaniNoa) October 14, 2025

El video, ampliamente compartido en plataformas como X, muestra a Noa y Avinatan abrazándose emocionados dentro del helicóptero.

Usuarios en redes sociales han descrito el video como un "símbolo de resiliencia" y un "final feliz" tras el trauma del secuestro, aunque muchos también recuerdan a los rehenes aún no liberados.

Avinatan, de 32 años y exmiembro de la unidad de élite Sayeret Matkal, sufrió condiciones brutales: fue encadenado en una celda de 1.8 metros de altura (pese a medir 1.96 m), aislado en la oscuridad, golpeado y sometido a hambruna, perdiendo entre el 30-40% de su peso corporal. Su primera petición tras ser liberado fue reunirse en privado con Noa.

Noa agradeció a las IDF, a las fuerzas de seguridad y al expresidente Donald Trump por su rol en el acuerdo que permitió la liberación de Or. La pareja, ahora en proceso de recuperación física y emocional en Israel, planea sanar juntos, aunque Noa enfatizó que "la recuperación será larga".