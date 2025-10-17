Retiran cargos contra hombre de Florida que abandonó a su perro antes de la llegada de un huracán

Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, muestra a un perro apodado Trooper, que fue encontrado abandonado en la Interestatal 75 en Tampa, Florida, mientras los residentes evacuaban la Costa del Golfo de Florida la semana pasada, poco antes de que el huracán Milton tocara tierra.. Foto: Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida vía AP, archivo

TAMPA, Florida (AP).- Retiraron cargos criminales contra un hombre de Florida que, según las autoridades, abandonó a su perro en las aguas de una inundación cerca de una carretera mientras los residentes evacuaban la costa del Golfo de Florida el año pasado, poco antes de que el huracán Milton tocara tierra.

El caso condujo a una legislación promulgada este año por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que aumenta las penas para las personas que abandonan a sus mascotas durante desastres naturales.

La fiscalía del área de Tampa presentó el miércoles una notificación judicial en la que se retiraban los cargos contra el hombre de 24 años de Ruskin, Florida, quien enfrentaba un cargo de delito grave de crueldad animal agravada. La notificación de no prosequir suele presentarse cuando faltan pruebas o testigos.

El bull terrier, apodado Trooper por la Patrulla de Carreteras de Florida, estaba vivo cuando un policía lo encontró con el agua hasta el pecho a lo largo de la carretera interestatal 75 en el área de Tampa mientras los residentes evacuaban la costa del Golfo de Florida horas antes de que el huracán de categoría 3 tocara tierra.

Los agentes lo llevaron a un veterinario, donde lo examinaron por lesiones y le dieron un certificado de buena salud. Finalmente, fue adoptado por una pareja de la zona de Fort Lauderdale.