Trump, bajo presión de asesores para que EU haga operaciones encubiertas en Venezuela (Video)

viernes, 17 de octubre de 2025 · 11:11

WASHINGTON (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump recibe en la Casa Blanca a sus asesores en seguridad nacional, quienes presionan al magnate para que la CIA y el Pentágono hagan operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Ayer, como medida de presión al país que gobierna Nicolás Maduro, helicópteros estadunidenses de fuerzas especiales de guerra sobrevolaron Venezuela.