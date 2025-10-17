Trump
Trump, bajo presión de asesores para que EU haga operaciones encubiertas en Venezuela (Video)Ayer, como medida de presión al país que gobierna Nicolás Maduro, helicópteros estadunidenses de fuerzas especiales de guerra sobrevolaron Venezuela.
viernes, 17 de octubre de 2025 · 11:11
WASHINGTON (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump recibe en la Casa Blanca a sus asesores en seguridad nacional, quienes presionan al magnate para que la CIA y el Pentágono hagan operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
