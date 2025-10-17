Un eurodiputado es multado por difundir un fotomontaje de Merkel haciendo el saludo nazi

MÚNICH, (DPA/EP).- Petr Bystron, eurodiputado del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD), fue multado este viernes con 11,250 euros por difundir a través de redes sociales un fotomontaje de la excanciller Angela Merkel con el brazo extendido y haciendo el saludo nazi.

El Tribunal de Distrito de la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, condenó a Bystron por hacer uso de "símbolos inconstitucionales y propios de organizaciones terroristas" en una publicación que se remonta al año 2022.

La corte ha estipulado que las pruebas apuntan a que utilizó el saludo nazi en un fotomontaje realizado con la superposición de imágenes, si bien el acusado no ha estado presente en el momento en que se ha emitido el fallo.

El político alemán, que se enfrentaba a la posibilidad de ser condenado a una pena de hasta tres años de prisión por los delitos imputados, sigue negando las acusaciones en su contra y ha descrito el proceso judicial como un "abuso" con "tintes políticos" por parte del poder judicial.

No obstante, el veredicto puede ser apelado en un plazo de una semana. Bystron ha sido también acusado de blanqueo de capitales y soborno en relación con el portal prorruso Voice of Europe a cambio de que defendiera la postura de Rusia en el Parlamento alemán --donde fue diputado entre 2017 y 2024, hasta que se le retiró la inmunidad parlamentaria--.

El eurodiputado no es el único miembro del AfD que hace frente a cargos por el uso de símbolos nazis. Bjorn Hocke, jefe del partido en el estado de Turingia, ha sido condenado en dos ocasiones por citar un eslogan utilizado por soldados de la Alemania nazi.