El príncipe Andrés renuncia a su título de duque de York por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Foto: AP

LONDRES (AP).- El príncipe Andrés dijo el viernes que renunciará a su título real de duque de York y otros honores después de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein regresó a los titulares.

Andrés, hermano menor del rey Carlos III, dijo en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham que “las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real”.

“Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, declaró Andrés el viernes. “Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra”.

Acusaciones relacionadas con Epstein

Es la última caída en desgracia del príncipe de 65 años, que ya se había retirado de la vida pública en 2019 por sus vínculos con Epstein, a pesar de haber negado haber cometido ningún delito.

La noticia de que abandonará su título se produjo a raíz de la publicación de extractos de unas próximas memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, quien alegó que fue traficada por Epstein y tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. Las memorias se publicarán el martes.

Giuffre murió por suicidio en abril a la edad de 41 años. En sus memorias, detalla supuestos encuentros con el príncipe Andrés, a quien demandó en 2021. Andrés negó sus afirmaciones y dijo que no recordaba haberla conocido.

Paso en falso en la entrevista

Andrés, que en su día fue el segundo en la sucesión al trono británico, ha sido durante mucho tiempo una fuente de material para la prensa sensacionalista debido a sus vínculos con Epstein, otros personajes cuestionables y problemas económicos.

Su intento de refutar las acusaciones de Giuffre fracasó durante una entrevista con la BBC en noviembre de 2019. Los espectadores vieron a un príncipe que ofrecía réplicas curiosas —como cuestionar el recuerdo de Giuffre de bailar sudoroso, afirmando que era médicamente incapaz de transpirar— y no mostró empatía por las mujeres que afirmaron haber sido abusadas por Epstein.

A los pocos días de la entrevista, Andrés renunció a sus funciones reales. Giuffre lo demandó y el caso se resolvió en 2022 por una suma no revelada. Una declaración presentada ante el tribunal indicó que el príncipe reconoció que Epstein era un traficante sexual y que Giuffre era una víctima reconocida de abuso.

Repercusiones familiares

Además de dejar de usar el título de Duque de York, un título de larga data que le otorgó su madre, la reina Isabel II, en su boda con Sarah Ferguson en 1986, Andrés también renunciará a otros títulos: Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y Caballero Compañero Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera. Seguirá siendo príncipe, título que le corresponde desde su nacimiento.

La exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, tampoco usará ya el título de duquesa de York. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, seguirán siendo princesas.

El caótico matrimonio de Andrew con Ferguson, ampliamente conocido como Fergie, duró una década, aunque ambos siguen siendo cercanos y viven juntos en una mansión de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor.

La propia Ferguson también se ha visto envuelta en acusaciones relacionadas con Epstein. El mes pasado, varias organizaciones benéficas rompieron relaciones con ella después de que periódicos británicos publicaran un correo electrónico que, según se informa, le escribió a Epstein, describiéndolo como un "amigo supremo".

Una vez el chico de oro

Andrés había sido el símbolo de la familia real durante muchos años, y sus vínculos románticos con varias modelos y estrellas durante su juventud fueron ampliamente documentados en la prensa británica.

Su estatus de estrella dentro de la familia real llegó a su apogeo después de volar en múltiples misiones como piloto de helicóptero en la Marina Real durante la Guerra de las Malvinas de 1982, cuando las fuerzas británicas navegaron hacia el Atlántico sur para expulsar al ejército argentino que había invadido los territorios de ultramar del Reino Unido.

Preguntas sobre financiación

Andrés ha sido criticado durante mucho tiempo por su estilo de vida opulento y trotamundos.

Cuando dejó de ser miembro activo de la realeza, Andrés perdió su principal fuente de ingresos. Desde entonces, se han suscitado preguntas sobre cómo ha financiado su estilo de vida, incluyendo la gestión de su residencia en la Logia Real.

A principios de este año, documentos judiciales mostraron que su reputación dañada y su necesidad de dinero lo llevaron a involucrarse con un presunto espía chino, el empresario Tengbo Yang, a quien se le prohibió ingresar al Reino Unido en 2023.

Dominic Hampshire, ex asesor principal de Andrés, le dijo a una comisión especial de apelaciones de inmigración cómo había organizado reuniones entre el príncipe y Yang en un esfuerzo por conseguir algo de dinero.

Aunque Andrés dijo que nunca discutió nada delicado con el presunto espía y que dejó de tener contacto con él tan pronto como surgieron las preocupaciones, se retiró de la escena después de que surgiera la noticia en diciembre pasado.